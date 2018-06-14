兩個鄰邦爭執近30年 馬其頓改名「北馬其頓」

2018-06-14 00:39 中央社 巴黎12日綜合外電報導



馬其頓總理柴伊夫（Zoran Zaev）表示，經過多個月的密集外交折衝，與希臘化解國名爭端，馬其頓將改名北馬其頓共和國。 美聯社 分享 facebook

1991年獨立的前南斯拉夫共和國馬其頓，國名「馬其頓」（Macedonia）導致史高比耶和雅典當局關係不睦將近30年。

馬其頓和希臘今天同意馬其頓共和國更名為「北馬其頓共和國」（Republic of North Macedonia），終結雙方持續已久的紛爭。

對於希臘來說，馬其頓這個名稱是它文化遺產的一部分，是2000多年前亞歷山大大帝的帝國核心地區所在，希臘人一向引以為傲。

名稱紛爭阻礙新國家馬其頓加入歐洲聯盟（EU）和其他國際組織。

以下為法新社彙整的相關背景。

●打從一開始就被拒絕

馬其頓於1991年自南斯拉夫聯邦共和國（Yugoslavia）獨立，但因名稱爭執，遭希臘阻撓國際對它的承認。

希臘除了主張是文化遺產的一部分，國內也有一個相同名稱的省分和馬其頓接壤，且希臘擔心史高比耶（Skopje）當局有併吞領土的野心。

超過100萬名希臘人1992年在北部城市第撒隆尼基（Thessaloniki）舉行抗議集會，宣示「馬其頓是希臘的」。第撒隆尼基曾是古代馬其頓最重要的城市。

●前南斯拉夫馬其頓共和國（FYROM）

馬其頓1993年以臨時名稱－前南斯拉夫馬其頓共和國（FYROM）獲准加入聯合國（UN）。

包括俄羅斯和美國等大部分國家，其後都承認它的憲法上國名馬其頓共和國（Republic of Macedonia）。

●希臘壓制

希臘於1994年對馬其頓實施經濟禁運，並阻止馬其頓使用其主要通商口岸第撒隆尼基港口。

希臘也要求馬其頓拿掉國旗上的費吉納（Vergina）太陽放射光束，因為它宣稱那是古老希臘的象徵，同時還要求移除憲法上特定條文。

●關係融冰

1995年9月，兩國在紐約簽署一項協定，開啟經貿和政治關係正常化途徑，但將名稱爭議擱置一旁。

幾個月後，雙方在對方首都成立聯絡辦事處，已移除爭議性太陽的馬其頓新國旗首次在聯合國飄揚。

●希臘支持鄰邦

2001年，面臨與阿爾巴尼亞裔叛軍武裝衝突的馬其頓當局，獲得希臘表態支持。希臘是這個區域的唯一歐盟、北大西洋公約組織（NATO）和歐元區成員國。

●希臘否決

馬其頓於2005年成為歐盟成員的候選國，但希臘阻撓展開加盟協商。

2008年，馬其頓以臨時國名申請加入北大西洋公約組織，再度面臨希臘否決。

巨大的亞歷山大大帝雕像2011年豎立在馬其頓首都史高比耶，兩國關係再度陷入冰點。雅典當局認為，馬其頓企圖盜用希臘最偉大的軍事英雄之一。

●移民危機關係緊繃

2016年，歐洲面臨第二次世界大戰結束以來最嚴重移民危機，雅典指控史高比耶使用「過度武力」阻擋數百名試圖越過馬其頓前往北歐的移民。

●可行解決方案

馬其頓總理柴伊夫（Zoran Zaev）2017年6月當上總理後不久，承諾推動解決名稱糾紛、重新推動加入歐盟和北大西洋公約組織行動。

●同意新國名

儘管面臨民族主義者強烈反對，但國名爭議談判依舊在聯合國支持下於2018年一月展開。

經過幾次會議後，雅典和史高比耶今天同意，將馬其頓重新命名為「北馬其頓共和國」，因此馬其頓必須修改憲法。