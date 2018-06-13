印媒：美國將出售阿帕契直升機給印度

2018-06-13 23:25 中央社 新德里13日專電



美國五角大廈今天宣布，川普政府已經批准價值9億3000萬美元的6架AH-64E阿帕契攻擊直升機出售給印度，這將加強印度自衛及嚇阻區域威脅的能力。

印度新聞信託社（PTI）報導，五角大廈的美國國防安全合作署（Defense Security CooperationAgency）已向國會通報了國務院上述決定；只要國會無人反對，這項交易預計會在國會過關。

這筆出售給印度的交易除6架AH-64E阿帕契攻擊直升機外，還包含火控雷達、地獄火長弓飛彈（HellfireLongbow missiles）、刺針（Stinger）Block I-92H空對空飛彈、夜視感應器和慣性導航系統。

五角大廈在向美國國會通報時指出，這將加強印度自衛及嚇阻區域威脅的能力。

美國五角大廈認為，AH-64E攻擊直升機將讓印度提高防禦能力，以打擊地面裝甲威脅，且實現印度軍隊現代化，印度將毫不費力地把這款直升機和輔助裝備融入印度武裝力量中。

五角大廈強調，出售阿帕契直升機等裝備給印度和提供支持，不會改變這個區域的基本軍事平衡。

為對抗中國在印太區域的強勢軍事部署，印度2015年9月採購22架阿帕契直升機後，決定再採購6架阿帕契直升機。

從2008年以來，印度與美國的雙邊國防貿易從零增加到150億美元，雙方正不斷強化國防合作。

一名官員說，印度預計未來將花費數十億美元用於軍事現代化，美國渴望為美國工業抓住這些機會。上述軍售將支持美印安全合作，為美國國內增加就業機會。

由於美國與印度將在7月於華府舉行2+2（外交部長與國防部長）對話，因此五角大廈趕在美印2+2對話召開前向國會提交建議出售阿帕契直升機給印度案。