親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會落幕
美朝峰會觀察
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

北市宮廟大火 晚間再尋獲祖孫二具遺體

世足／西班牙丟震撼彈 陣前開除主帥洛佩特吉

出口民調：南韓地方選舉執政黨狂勝 首爾市長連任

2018-06-13 19:00聯合報 記者王麗娟╱即時報導

韓聯社報導，南韓13日舉行地方選舉， 由3大電視台聯合進行的出口民調結果顯示，執政黨共同民主黨可望大獲全勝，首爾市長也仍是執政黨囊中物。共同民主黨可望在17個大都會市長與省級行政首長選舉中拿下14個，首爾市長也由朴元淳贏得第三任期。

此次地方選舉投票率約為60%，民眾投票踴躍。

投票於當地時間下午6時結束，根據投票結束時出口民調，最大反對黨自由韓國黨只可能拿下其中2個。

在國會補選方面，出口民調結果顯示，共同民主黨可望在12個補選席次中拿下10席，自由韓國黨1席。

南韓13日舉行地方選舉，出口民調結果顯示執政黨可望大勝。韓聯社
南韓13日舉行地方選舉，出口民調結果顯示執政黨可望大勝。韓聯社
分享

投票率民主黨

相關新聞

不喜歡川普批杜魯多 美國人群起力挺加拿大

2018-06-13 16:47

導致諾貝爾獎延頒 攝影師疑性侵遭起訴

2018-06-13 18:14

越南通過網路安全法 臉書將受限制

2018-06-13 18:14

非洲猴麵包樹大量死亡 疑與氣候有關

2018-06-13 18:13

加利利海乾旱5年 以色列注淡化水挽救

2018-06-13 18:12

俄國世足賽主辦城發生2船對撞11死 觀光船長疑酒駕

2018-06-13 15:06

喬治王子玩具槍射凱特掀論戰 專家：不影響現實生活

2018-06-13 15:05

武裝男疑精神異常巴黎劫持人質 幸與恐攻無關

2018-06-13 15:05

緬甸成歐美關注焦點，台灣跟上了嗎？

2018-06-13 14:53

為放「奧運連假」 日本立特別法通過

2018-06-13 14:41

智利神父性侵 教宗遣特使請求原諒

2018-06-13 13:54

日本成人年齡將降至18歲 140年來首見

2018-06-13 13:10

馬其頓將改名「北馬其頓」：與希臘的國名爭議和解

2018-06-13 12:25

平順省發生暴動 越南：將嚴懲帶頭分子

2018-06-13 12:10

G7高峰會 學者：成為G6對1對峙局面

2018-06-13 11:05

不滿總統求援IMF 阿根廷月底上演大罷工

2018-06-13 10:59

與希臘化解國名爭端 馬其頓將改名北馬其頓

2018-06-13 10:22

蘇門答臘外海地震規模5.8 目前無海嘯警報

2018-06-13 09:55

說地獄為杜魯道留位子 美貿易顧問道歉

2018-06-13 09:51

金正恩允朝無核化努力 王丹：跟說減肥一樣沒實際意義

2018-06-13 06:32

川普放話停軍演南韓驚嚇連五角大廈也一頭霧水

2018-06-12 23:00

川普停止美韓軍演 南韓錯愕：一句話把我們賣了？

2018-06-12 23:00

新幹線隨機殺人案 啃老族凶手靠祖母年金生活

2018-06-12 21:47

南海問題誰之過？菲律賓前後任政府相互指責

2018-06-12 20:58

地中海移民人球有解 義船分批載往西班牙

2018-06-12 19:39

西班牙收留難民船 新總理抬聲望

2018-06-12 19:36

俄國伏爾加格勒船難 兩船相撞釀11死

2018-06-12 18:55

影／護航金正恩收死亡威脅 羅德曼受訪落下男兒淚

2018-06-12 18:05

又走了布吉納法索以後 國際關係夢遊記

2018-06-12 16:06

拋妻逃婚 終身禁慾的總理莫迪 如何讓印度脫貧？

2018-06-11 08:43
看更多

熱門文章

川普停止美韓軍演 南韓錯愕：一句話把我們賣了？

2018-06-12 23:00

愛因斯坦日記曝歧視：中國人骯髒愚鈍取代他族會是遺憾

2018-06-13 14:58

為了實現諾言 他買全新BMW當棺木葬老爸

2018-06-12 21:36

川金會聲明空洞 紐時：川普被金正恩耍了

2018-06-13 05:19

全大陸崩潰…伊凡卡秀「中國諺語」 你懂她在講啥嗎？

2018-06-13 09:00

影／瑞典小公主家教崩壞躺地上 媽媽滿臉尷尬無奈

2018-06-13 12:09

川金會落幕 學者說最大贏家卻是他

2018-06-12 21:09

比起價高30倍！藏破鞋盒清代花瓶以5.8億天價落槌

2018-06-13 09:42

彭博：在川金會取得成功的是金正恩 美國未獲任何回報

2018-06-12 23:27

川普承認了 峰會前曾與金正恩交談過

2018-06-12 21:03

新幹線隨機殺人案 啃老族凶手靠祖母年金生活

2018-06-12 21:47

筆跡透心機？專家評川金簽名的玄機

2018-06-12 21:37

川普放話停軍演南韓驚嚇連五角大廈也一頭霧水

2018-06-12 23:00

川普：將停止美韓軍演 最終撤離美軍

2018-06-13 00:03

台女在法國遭判4年刑不知去向 法院發逮捕令

2018-06-13 10:01

越南工潮擴大 台商戒備

2018-06-13 00:29

金正恩深夜飛離新加坡返回北韓

2018-06-13 07:41

川金會承諾「雙暫停」 中國成最大贏家

2018-06-13 10:21

影／川普要求「要拍得帥又瘦」 金正恩傻眼樣全都錄

2018-06-13 17:02

打安全牌 川金午餐吃揚州炒飯

2018-06-13 00:55

Fed利率會議五亮點 搶先看

2018-06-13 00:11

男子吃生蠔染罕病險癱瘓 餐廳判賠2億元

2018-06-13 11:41

特斯拉撐不住？ 裁員9%以求實現盈利

2018-06-13 07:31

店居然沒開門！3歲小胖弟蹲海報前吃「空氣炸雞」

2018-06-13 14:19

川金會後 川普推文：與金正恩相處得很好

2018-06-13 05:16

金正恩允朝無核化努力 王丹：跟說減肥一樣沒實際意義

2018-06-13 06:32

川金會後 川普拿諾貝爾和平獎的機率大降

2018-06-12 22:17

川金會 北京專家：金正恩贏了

2018-06-12 20:07

川普轟勞勃狄尼洛低IQ「演拳擊電影被揍到頭殼壞去」

2018-06-13 08:32

建立特殊情誼 川普：我信任金正恩

2018-06-12 20:46

川金工作午餐吃揚州炒飯 打安全牌兼顧雙方口味

2018-06-12 21:52

子瑜的神祕力量！ 日本暴走族變追星族 「Twice改變我一生」

2018-06-13 12:40

金正恩離星後訪中？中：請密切關注 屆時會明瞭

2018-06-12 21:47

新聞眼／改革與核武 金正恩選擇「米飯肉湯」

2018-06-13 00:19

開放問到飽？川普新加坡記者會上任來第二長

2018-06-12 20:13

機器做低階工作 花旗預告大裁員

2018-06-13 00:06

南海問題誰之過？菲律賓前後任政府相互指責

2018-06-12 20:58

川普打貿易戰 美豬重傷

2018-06-13 00:29

美媒：川金會金正恩滿載而歸 川普虧大了

2018-06-13 02:37

影／超高鞋跟、好萊塢式預告...川金會5大漏網鏡頭

2018-06-13 12:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top