不滿總統求援IMF 阿根廷月底上演大罷工

2018-06-13 10:59 中央社 布宜諾斯艾利斯12日綜合外電報導



阿根廷最大工會聯盟─阿根廷勞工總工會（CGT）今天警告，他們將於月底發動罷工，抗議總統馬克里及他與國際貨幣基金（IMF）達成的備用融資協議。

法新社報導，CGT旗下一個工會領袖戴爾（HectorDaer）表示，罷工將於25日展開。

戴爾告訴記者：「我們將採取24小時施壓行動，目前不會有大型街頭示威。」

「對弱勢群體、勞工、退休人員和待業人士而言，情況越來越危急。」

這將是保守派2015年12月執政以來，第3場針對馬克里（Mauricio Macri）的罷工行動。

公務員、教師和貨車司機等工會也計劃參與罷工行動。