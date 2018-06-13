「川金會」最大價值：朝鮮半島脫離戰爭邊緣

2018-06-13 07:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



著名北韓專家車維德（韓裔）撰文指出，「川金會」的最大價值：朝鮮半島脫離戰爭邊緣。

車維德表示，韓國有句老話：「開始就是完成的一半」。儘管許多人對川普的非傳統的外交行為有所批評，但也必須給他掌聲；因為在5個月之前，很多人都擔心朝鮮半島可能發生毀滅性的戰爭。

美國就算對北韓採取軍事行動，也無法終結北韓的核武計畫，反而可能引發戰爭，日本與南韓將死難數十萬人，還包括數萬的美國人。美國雖終能獲勝，但也將付出慘痛代價。

他強調，幸好南韓總統文在寅展開極具創意的「冬奧外交」，使北韓找出自設的「孤立」籓籬，加上川普率性地接受「川金會」邀請，才使全球能看到劍拔弩張達70年的兩個國家之間舉行了高峰會議。

金正恩先抵達新加坡，表示他對川普的尊重，因為川普的年紀是金正恩的兩倍還多。川普也展現長者之風，和氣地引導金正恩進入會議室；會後川普向金正恩展示他的總統坐駕，而且在記者會上正面地說明會議的結果。兩人在「峰會外交」中的親身接觸，是彼此建立互信的難得機會，這是正式外交活動所辦不到的。

當然在會後的共同聲明中，並未明列出各界所想要的結果。金正恩並未承諾「完全、可驗證、不可恢復地去核武化（CVID）」，而川普卻為金正恩搭建了外交舞台。川、金兩人合影，等於是承認了北韓這個擁有核武的國家。但對北韓而言，也不再有「很好」的政策選項，只能在「不好」與「更糟」之間做抉擇。

川普的外交作為雖有違傳統，但卻戳穿了北韓的孤立幃幕，這是歷任總統都未做到的事。在北韓的國內史頁中，「川金會」將被記做是北韓已成為世界最新的核武國家。但美國卻設定了之後的步驟，將由國務卿龐皮歐主導後續會談，而且川普邀請金正恩今年秋天訪問白宮，也含蓄地設定這便是北韓落實某些承諾的第一個期限。

川普現在必須使北韓提供所有核武的明細，讓國際檢查人員進行驗證，之後金正恩必須開始在未來某一時點展開拆解及移除的程序。國際社會儘管對川普有所不滿，但也必須支持川普，要求北韓履行相關義務。

川普承諾的一些讓步也引人側目。美國究竟同意給北韓何種安全保證？美國是否將以撤離駐韓美軍作為北韓去核武化的交換條件？美國何以未堅持任何人權問題？

但「川金會」仍是瑕不掩瑜，因為這使朝鮮半島脫離戰爭邊緣，外交過程將就此展開。在外交程序仍在進行期間，北韓將不會繼續試爆核武及試射飛彈，而且後續的會談也有希望能使全世界最失控的核武計畫到此為止。