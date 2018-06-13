金正恩允朝無核化努力 王丹：跟說減肥一樣沒實際意義

2018-06-13 06:32 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



美國總統川普與北韓領導人金正恩昨天在新加坡舉行歷史性峰會，民運人士王丹指，川金會他注意到3個地方，其中，金正恩只是答應朝無核化的方向努力，「這跟我們說朝著減肥的方向努力是一樣的，沒啥實際意義」。

王丹說，第一，北韓答應與國際社會合作，確保朝鮮半島和平，這已經不是第一次了。事實證明，以前的承諾都是謊言。而金正恩只是答應朝無核化的方向努力，這跟我們說朝著減肥的方向努力是一樣的，沒啥實際意義。重點是會面以後北韓是否允許國際組織監督棄核過程。