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川普停止美韓軍演 南韓錯愕：一句話把我們賣了？

金正恩允朝無核化努力 王丹：跟說減肥一樣沒實際意義

2018-06-13 06:32聯合報 記者楊德宜╱即時報導

美國總統川普北韓領導人金正恩昨天在新加坡舉行歷史性峰會，民運人士王丹指，川金會他注意到3個地方，其中，金正恩只是答應朝無核化的方向努力，「這跟我們說朝著減肥的方向努力是一樣的，沒啥實際意義」。

王丹說，第一，北韓答應與國際社會合作，確保朝鮮半島和平，這已經不是第一次了。事實證明，以前的承諾都是謊言。而金正恩只是答應朝無核化的方向努力，這跟我們說朝著減肥的方向努力是一樣的，沒啥實際意義。重點是會面以後北韓是否允許國際組織監督棄核過程。

他說，川普開玩笑說「讓我們拍得瘦一些」，金正恩聽了以後完全不笑，讓他大笑。

美國總統川普與北韓領導人金正恩昨天在新加坡舉行歷史性峰會，民運人士王丹指，川金會...
美國總統川普與北韓領導人金正恩昨天在新加坡舉行歷史性峰會，民運人士王丹指，川金會他注意到3個地方，其中，金正恩只是答應朝無核化的方向努力，「這跟我們說朝著減肥的方向努力是一樣的，沒啥實際意義」。 華盛頓記者張加／攝影
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金正恩北韓王丹川金會川普

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