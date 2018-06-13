武裝男子在巴黎劫持人質 似和恐攻無關

2018-06-13 02:55 中央社 巴黎12日綜合外電報導



警方消息人士說，一名武裝男子今天在巴黎市中心劫持人質，已有數十名警察抵達事發現場的一條街。

一名消息人士告訴法新社，這名男子「武裝，劫持至少兩人，情況相當混亂」，但似乎和恐攻無關。

另外一名消息人士說：「根據我們的初步調查，這個人可能精神不穩定，行兇動機不明。」

警方發言人表示，警方正在與這名男子談判。