北韓經濟發展將由外資扮主力 南韓爭搶先機

2018-06-12 22:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



美國總統川普與北韓領導人金正恩12日舉行歷史性的高峰會後，日經新聞報導，若北韓改側重於促進經濟發展，將仰賴外資之助，而南韓企業可望在「川金會」後率先開拓北韓商機，以搶得先機。

在許多人眼中，北韓是東北亞最後一個邊境市場，由於北韓被孤立於國際社會之外，加上缺乏道路、鐵路、港口及電力等基礎建設，經濟潛力仍未完全開發。若北韓與美國和解，可望開起北韓經濟的大門，這也是南韓、中國等國熱切等待的商機。

南韓企業已經開始在探索北韓的潛在商機，原因是近來外交解凍促使外界對最終解除聯合國制裁的期望升高。樂天集團（Lotte）日前已經成立一個特別工作組，這個團隊由集團旗下食品、飯店、物流、化學等事業的八名主管組成，研究北韓可能投資目標。

南韓最大食品加工公司第一製糖（CJ Cheiljedang）也準備北上，第一製糖說正在研究北韓的可能商業模式，期待北韓能為第一製糖帶來大商機。

南韓電信業巨擘KT也在考慮幫助北韓加強通訊基礎建設，現代峨山集團（Hyundai Asan）則希望重新開放由兩韓共同興建的金剛山度假區。

日本帝京大學助理教授李燦雨表示，雖然中國與南韓企業很可能爭取到貫穿南北韓、連結中國的鐵路計畫，但平壤可能希望由日本企業興建平壤至西岸元山的鐵路。