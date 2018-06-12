川金會風光落幕後...川普的難題：讓北韓信守承諾

2018-06-12 22:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



美國總統川普取得北韓領導人金正恩的非核化承諾，只是一場複雜進程的開端，他接下來的難題是要如何確保金正恩信守承諾。

誠如川普日前會見日本首相安倍晉三所說：「聽起來是有點奇怪，但這（高峰會）可能是容易的部分，之後才是艱難的部分。」

的確，高峰會的承諾只是複雜過程的開始。美國官員需要取得一份北韓所有核子資產的清單、在這個抗拒侵入式監測的國家確定查驗安排，以及安排一個快速時間表拆除平壤的核武。如果華府與平壤想要消除逾60年的敵對狀態，這些動作皆不可少。

美國政府的前談判員說，緊接而來的低層級會談與未來的高峰會將充滿陷阱。這些專家的建議是：及早處理查驗，要明確、堅定，而且要見諸文字。

曾代表美國談判北韓飛彈計畫的艾因霍恩說：「一個重要的教訓是，需要具體且明確說明我們希望北韓所受的限制。」「北韓會利用任何含糊之處。」

北韓以前也承諾過非核化。在2005年9月平壤與美國及其他四國發布的一項共同聲明中，北韓表示承諾「放棄所有核武及現有的核子計畫」。然而，在平壤抗拒美國要求廣泛查驗後，「六方會談 」形同破局。

熟悉北韓問題的前美國外交外交官尹汝尚（Joseph Yun）說：「我們記取的重要教訓教訓是，每件事白紙黑字寫下來。」美國前官員說，另一個教訓是在過程中儘早處理棘手的查驗問題，而不是在數月討論後當成待解決的技術問題。