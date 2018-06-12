南海問題誰之過？菲律賓前後任政府相互指責

2018-06-12 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



菲律賓政府為了是誰讓南海局勢複雜化，前後任政府相互指責。現任國防部長Delfin Lorenzana先於11日發難，堅持艾奎諾政府時期處理不當，讓菲中關係緊張，雙邊沒有貿易往來、觀光客也不來菲律賓，菲國漁民還不能在黃岩島附近捕魚，直到杜特蒂上台才有所改善。