親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會登場
美朝峰會觀察
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

怒告三立！ 陳佩琪發聲明：政論節目已淪罵人頻道

湯匙喝珍奶被罵翻 詹順貴反問「吃包心粉圓會用吸管嗎？」

地中海移民人球有解 義船分批載往西班牙

2018-06-12 19:39中央社 馬賽12日綜合外電報導

目前待在地中海上救援船寶瓶座號（Aquarius）的數百名移民，將轉移到義大利船...
目前待在地中海上救援船寶瓶座號（Aquarius）的數百名移民，將轉移到義大利船上，並載往西班牙。 歐新社
分享

法國慈善組織「地中海救援組織」（SOS Mediterranee）今天表示，目前待在地中海上救援船寶瓶座號（Aquarius）的數百名移民，將轉移到義大利船上，並載往西班牙。

法新社報導，「地中海救援組織」9日將629名移民救上寶瓶座號，包括懷孕婦女和眾多兒童。但這艘救援船週末受困在一場充滿張力的僵局中，義大利和馬爾他政府雙雙拒絕讓它靠岸。

「地中海救援組織」今天在推特發文表示：「寶瓶座號不久將收到一艘義大利船隻送來的補給。羅馬『海上救援協調中心』（MRCC）的計畫是，獲救民眾稍晚將轉移到義大利船隻，再一同開往」西班牙東岸港口瓦倫西亞（Valencia）。

最新發展源於社會黨的西班牙新總理桑傑士（Pedro Sanchez）政府昨天提議，讓寶瓶座號在瓦倫西亞靠岸，並強調這麼做是「義務」。

義大利政府拒絕讓寶瓶座號靠岸，則是極右派內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）本月上台後，首度採取的重大反移民行動。

「地中海救援組織」先前曾表示，由於天候持續惡化，他們擔憂寶瓶座號可能無法順利抵達西班牙。法國科西嘉島當局隨後也曾提議，願意收容這批移民。

義大利地中海移民

相關新聞

俄國伏爾加格勒船難 兩船相撞釀11死

2018-06-12 18:55

西班牙收留難民船 新總理抬聲望

2018-06-12 19:36

影／護航金正恩收死亡威脅 羅德曼受訪落下男兒淚

2018-06-12 18:05

川普記者會 感謝中、韓、日領導人 會邀金正恩訪美

2018-06-12 16:40

又走了布吉納法索以後 國際關係夢遊記

2018-06-12 16:06

菲獨立節青年鬧場 杜特蒂：我愛你們

2018-06-12 16:04

連連握手，川普稱與金正恩已建立特別情誼

2018-06-12 15:52

川金會登場，這位領導人輾轉難眠

2018-06-12 15:41

川普評金正恩:很不錯很聰明以後還會見很多次面

2018-06-12 15:32

川金會四點協議內容曝光：朝向朝鮮半島完全無核化努力

2018-06-12 14:58

美防長：關稅齟齬未損與盟國軍事關係

2018-06-12 12:34

加國總理杜魯多雙眉詭異「走位」 疑戴假眉毛引熱議

2018-06-12 09:44

「川金會」前 川普熱線文在寅、安倍晉三

2018-06-12 07:59

沖繩美F-15墜海 飛官獲救

2018-06-12 00:43

阿富汗喀布爾自殺炸彈攻擊 13死31傷

2018-06-11 20:18

菲政府警告大陸 不要亂拿菲律賓漁民漁獲

2018-06-11 20:07

「不能把土地租給中國人」 越南再現反華潮

2018-06-11 20:03

瑞士公投博弈法案 72.9％禁國外網站

2018-06-11 17:56

拋妻逃婚 終身禁慾的總理莫迪 如何讓印度脫貧？

2018-06-11 08:43
看更多

熱門文章

不斷更新／川普召開記者會 說明川金會成果

2018-06-12 15:20

「不能把土地租給中國人」 越南再現反華潮

2018-06-11 20:03

新加坡繁華讓北韓高官開眼界 一頓晚餐吃掉兩個月收入

2018-06-11 23:08

印度下達史無前例禁塑計畫！台灣做的到嗎？

2018-06-12 07:45

跟著車隊跑 金正恩的貼身護衛都什麼來頭？

2018-06-12 13:17

北韓贏了！金正恩與川普聯合聲明中 完全棄核隻字未提

2018-06-12 15:23

影╱金正恩結束夜遊獅城返回飯店 進門笑嘻嘻

2018-06-11 23:01

金正恩夜遊新加坡 星國官員熱情當地陪

2018-06-11 22:06

川金會四點協議內容曝光：朝向朝鮮半島完全無核化努力

2018-06-12 14:58

9點開始會談！ 川金會前三分鐘速覽

2018-06-12 06:38

川金一對一會談結束 川普稱棒極了

2018-06-12 10:34

白宮：川金會一天就結束 川普晚上八點回美國

2018-06-11 20:30

伊凡卡引用中諺語嗆「你行你上阿」 疑暗叫中國閉嘴

2018-06-12 13:42

今天何時歷史之握？ 川金會日程表一次看

2018-06-12 06:26

NBA前球星小蟲受訪爆淚 成為金正恩麻吉後遭死亡威脅

2018-06-12 10:22

川金簽署一份「全面」文件 將過去拋諸腦後

2018-06-12 14:07

加國總理杜魯多雙眉詭異「走位」 疑戴假眉毛引熱議

2018-06-12 09:44

川金會今登場 川普的即興演出敵得過北韓數十年準備？

2018-06-12 08:17

金正恩出國 北韓核按鈕在何人手中？

2018-06-11 21:40

川金今交鋒 一對一長談45分…去核化有望？

2018-06-12 00:43

被批讓步太多 川普：金正恩送回人質就是美國的收穫

2018-06-12 17:22

川金破冰握手 川普：感覺很好

2018-06-12 09:27

川金「重量級」高峰會 穿著共同處是超級寬褲

2018-06-12 11:46

川金共同簽署文件：北韓承諾朝向「完全去核化」努力

2018-06-12 14:44

川金很愛比！飛機、車隊、國旗到身高…都要比

2018-06-12 17:08

終於 川金這麼世紀一握

2018-06-12 09:10

菲政府警告大陸 不要亂拿菲律賓漁民漁獲

2018-06-11 20:07

金正恩：我們簽歷史性文件 世界將看到重大改變

2018-06-12 14:01

金正恩承諾朝鮮半島無核化 川金會聲明全文

2018-06-12 16:13

川金相見歡 金正恩：世人會以為在看科幻片

2018-06-12 12:24

金正恩新聞火速見報 北韓媒體一反常態

2018-06-12 14:20

與川普一對一會談後 金正恩未回答是否放棄核武

2018-06-12 10:53

金正恩平壤登機 機身五星旗在北韓官媒曝光

2018-06-12 17:41

川金會各方角力 金正恩最大贏家

2018-06-12 13:12

川金會將採「三階段」模式談判 美方名單出爐

2018-06-12 00:46

川金會攸關世界和平 不論成敗北韓都已走出孤立

2018-06-12 09:51

影／川普、金正恩肢體語言大解密 誰才是峰會主導者？

2018-06-12 18:15

川普稱峰會超出預期 川金賣葫蘆說準備「簽東西」

2018-06-12 13:02

G7內鬨收場 德媒：美國不再是西方領導國家

2018-06-11 20:28

各國比一比 金正恩兌現去核支票有多難

2018-06-12 14:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top