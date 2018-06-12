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西班牙收留難民船 新總理抬聲望

2018-06-12 19:36台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導

西班牙新總理桑切斯宣布接收滯留海上的難民船，抬升他在地中海的聲望。 photo ...
西班牙新總理桑切斯宣布接收滯留海上的難民船，抬升他在地中海的聲望。 photo by wikimedia
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西班牙仗義接收救援船，新總理國際影響力增！地中海救援組織的救援船「寶瓶座號」10日想在義大利入港時，遭到義大利新任內政部長拒絕，導致船上6百名難民滯留大海。甫上任一周的西班牙新總理桑切斯隨即宣布，「我們有責任阻止人道主義災難，為這些人提供保護，」並命令船隻駛入西班牙港口。國際媒體評論，桑切斯很有政治敏銳度，此舉將抬升他在國內外的影響力。

《衛報》報導，地中海救援組織9日救起629位來自北非沿岸的難民，包括孕婦和兒童，他們搭乘法國非政府組織船隻寶瓶座號，盼望停靠在義大利港口，但義大利和馬爾他卻互相踢皮球，指責對方應負責接收難民。新內政部長薩爾維尼辯稱，「拯救生命是職責，但將義大利變成難民營不是。」薩爾維尼是義大利極右翼政黨「聯盟黨」黨魁，他在過去選舉承諾，會對難民採取嚴厲立場。

在歐盟和德國先後呼籲兩國接收難民未果後，西班牙新總理桑切斯宣布，西班牙將接收寶瓶座號，「我們有責任阻止人道主義災難，為這些人提供保護。」船隻將停靠西班牙的瓦倫西亞港。歐洲議會對此表達欣慰，「拯救海上的生命是所有人必須堅持的立場。」

根據《BBC》評論，許多時事觀察家對西班牙希政府的慷慨感到意外，西班牙的政治選擇很有敏銳度，有望讓桑切斯成為地中海地區最有影響力的領導者，可能比上屆西班牙總理羅尼還深遠，當時羅尼僅僅只是與歐盟達成協議，接收少許難民而已。除此之外，此舉也讓桑切斯獲得國內左翼政黨的支持，對他的執政穩固有益。

不過，也有評論者對西班牙對難民的態度感到懷疑，質疑西班牙是否還願意接收下一艘難民船隻。

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義大利西班牙難民

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