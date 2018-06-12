美方記者會前播放影片引關注 川普：金正恩很喜歡

2018-06-12 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國總統川普12日舉行記者會說明川金會成果，但美方在記者會開始前播放的一段長約4分鐘剪輯影片卻引發關注。 新華社 分享 facebook

美國總統川普12日舉行記者會說明川金會成果，但美方在記者會開始前播放的一段長約4分鐘剪輯影片卻引發關注，北韓領導人金正恩也很喜歡。

川普在記者會上表示，影片是美國特地準備的。「我們製作了它，我希望你們喜歡。我認為這足以讓人覺得有趣。我今天在會面結束時將它秀給金正恩看。我認為他很喜歡它。」