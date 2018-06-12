為何沒嚴格要求北韓棄核？川普：時間不夠

2018-06-12 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國總統川普12日主持川金會後記者會，被問及為何沒有確保聯合聲明中強調北韓棄核應是「完全、可驗證與不可逆轉」的，川普解釋說，因為峰會只舉行一天，這主要基於時間不夠。