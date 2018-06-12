菲獨立節青年鬧場 杜特蒂：我愛你們

2018-06-12 16:04 中央社 馬尼拉12日專電



菲律賓總統杜特蒂出席菲律賓獨立第120週年升旗典禮，卻遇到數名青年人鬧場嗆聲，他並未動怒，表示大家的共通點都是出自於愛國。 路透 分享 facebook

菲律賓今天紀念獨立第120週年，總統杜特蒂首度公開出席傳統升旗典禮，卻遇到數名青年人鬧場嗆聲。他並未動怒，表示大家的共通點都是出自於愛國，並說「我愛你們」。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）上午8時30分到馬尼拉以南的甲美地省（Cavite）卡威特鎮（Kawit）出席獨立節升旗典禮，這是他自2016年6月30日上任以來，第一次參加獨立節活動。

然而，就在他開始發表致詞後不久，群眾中突然傳出騷動。馬拉坎南宮廣播暨電視機構（RTVM）的鏡頭只是一直對著杜特蒂，而菲國多家電視台則立即切換，捕捉場情況。

菲律賓近日接連大雨，大約10名青年人在雨中舉著寫有「叛國」字詞的紙張，高喊「踢走杜特蒂」，維安人員及鎮暴警察連忙驅離，過程中引發推擠，場面混亂。

平時說話強硬的杜特蒂，面對青年人示威卻表現冷靜，他用麥克風告訴維安人員：「讓他們喊出心聲，我們有言論自由。」

一名穿著菲律賓國服的人員在杜特蒂耳邊說了幾句悄悄話，可能是建議杜特蒂先離場，但杜特蒂說：「沒關係，我要看，又不是全部人都在示威。」

接下來杜特蒂向示威者揮手，並喊「嗨」，台下群眾爆出一陣歡呼聲。

杜特蒂請求維安人員平和處理騷動，他說：「我們雖然意見不同，但有一個共同點，那就是對這個國家的愛，我愛你們，我也愛這些示威者。」台下再次響起歡呼。

目前暫時不清楚示威者為何指責杜特蒂叛國，但政府的掃毒行動引發的人權爭議，以及在南海爭議的軟弱態度，都引起反對人士的抨擊。

西班牙人統治菲國300多年，菲國華裔革命英雄艾吉納多（Emilio Aguinaldo）於1896年8月28日發動革命戰爭，1898年6月12日就在今天的升旗地點宣布獨立。

杜特蒂說，雖然菲國獨立120年，但如今內部仍面對貧窮、貪汙、環保、恐怖主義、犯罪與毒品等挑戰，呼籲民眾與他以歷史為鑑，攜手改造菲律賓，共同創造美好的未來。