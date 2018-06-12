聯航班機恐有安全顧慮 轉飛第三地加強安檢

相關新聞
阿富汗喀布爾自殺炸彈攻擊 13死31傷2018-06-11 20:18
菲政府警告大陸 不要亂拿菲律賓漁民漁獲2018-06-11 20:07
「不能把土地租給中國人」 越南再現反華潮2018-06-11 20:03
瑞士公投博弈法案 72.9％禁國外網站2018-06-11 17:56
盼保護小型經濟體 大馬首相籲重談TPP2018-06-11 14:14
拒讓移民救援船入港 義大利及馬爾他互推2018-06-11 13:56
瓜國火山噴發奪命 家屬盼讓死者入土為安2018-06-11 13:38
反經濟特區 越南民眾示威劍指中國2018-06-11 13:20
涉大規模詐騙 印度珠寶商逃往英國尋求庇護2018-06-11 12:48
總統親闢謠 印尼設網路安全局對付假新聞2018-06-11 12:37
民調：逾5成南韓民眾贊成52小時週工時制2018-06-11 11:58
哈利梅根婚後首度出訪 秋天將赴澳紐等國2018-06-11 11:53
約旦撙節引發抗議 波灣盟國允金援750億元2018-06-11 11:31
拋妻逃婚 終身禁慾的總理莫迪 如何讓印度脫貧？2018-06-11 08:43
Alert5：日新反艦導彈擬部署石垣島 射程蓋台灣2018-06-11 00:59
示威抗議租地給外商99年 河內至少12人被捕2018-06-11 00:38
央視兩張圖…這邊中俄相見歡 那邊七國不對盤2018-06-11 00:30
沖繩美F-15墜海 飛官海上漂浮1小時獲救2018-06-11 12:27
沖繩美軍一架F-15戰機墜海 1飛行員獲救2018-06-11 07:45
熱門文章
金正恩赴川金會自帶馬桶有原因 毛澤東曾因糞便遭竊改變歷史2018-06-11 12:05
4張圖表 3分鐘看懂川金會2018-06-11 07:50
專家看傻了眼！川金會反其道而行 領袖先見面再協議2018-06-11 09:20
影／璩美鳳出現瑞吉酒店外 舉牌要求川普「推動兩岸和平」2018-06-11 16:10
「不能把土地租給中國人」 越南再現反華潮2018-06-11 20:03
有圖沒真相…一個G7各自表述 看完後所有人都錯亂了2018-06-11 11:00
謝金河：71歲的川普不是40歲的馬克宏的「對手」2018-06-11 14:54
新加坡繁華讓北韓高官開眼界 一頓晚餐吃掉兩個月收入2018-06-11 23:08
白宮：川金會一天就結束 川普晚上八點回美國2018-06-11 20:30
金正恩夜遊新加坡 星國官員熱情當地陪2018-06-11 22:06
影╱金正恩結束夜遊獅城返回飯店 進門笑嘻嘻2018-06-11 23:01
沖繩美軍一架F-15戰機墜海 1飛行員獲救2018-06-11 07:45
看看日本／一個人的老後2018-06-11 15:11
白宮證實 川普和金正恩將一對一會談2018-06-11 16:12
比特幣昨暴跌12% 韓一處交易所聲稱系統遭「網駭」2018-06-11 08:40
影／維安不對等？川普車隊獨享逆向待遇2018-06-11 16:27
淡菜全含塑膠微粒 人類自食惡果2018-06-11 17:56
影／G7峰會撕破臉 美官員要加拿大總理「下地獄」2018-06-11 12:35
「我單槍匹馬搞定」美媒揭川普六大外交戰術2018-06-11 13:01
為什麼你我都該重視川金會？2018-06-11 09:57
影／「川金會」耗資4.5億 李顯龍：新加坡樂意埋單2018-06-11 12:40
金正恩出國 北韓核按鈕在何人手中？2018-06-11 21:40
座位任意坐、餐點隨便吃 全機只有她倆乘客2018-06-11 16:39
G7內鬨收場 德媒：美國不再是西方領導國家2018-06-11 20:28
金正恩以川普談判之道 還施於川普之身2018-06-11 18:31
我國安人士：北韓若穩定 美有餘裕管理台海風險2018-06-11 20:23
本周開盤前 五件國際大事不可不知2018-06-11 07:37
影／裸騎救地球！歐美各城上千人全裸響應2018-06-11 16:09
三星手機起火燒車 美國女子控：幾乎要了我的命2018-06-11 12:13
海峽時報：金正恩在11日晚間夜遊新加坡市區2018-06-11 21:24
新加坡支付北韓代表團飯店開銷？星外長：盡地主之誼2018-06-11 15:57
影／太惡劣！慢跑翻遊民家當 順手丟入湖裡2018-06-11 16:54
從狂人到狡詐戰略家 金正恩成功變身形象大躍升2018-06-11 15:42
菲政府警告大陸 不要亂拿菲律賓漁民漁獲2018-06-11 20:07
金正恩向陸借飛機 環時：彰顯大陸影響力2018-06-11 16:10
金正恩今晚將來一場新加坡小旅行2018-06-11 20:39
伊朗告誡金正恩：別相信川普2018-06-11 19:44
李顯龍：金正恩是想走新道路的「自信年輕領導人」2018-06-11 19:35
美加大打口水戰 多數G7盟友挺杜魯道2018-06-11 14:36
乾隆時期抱月瓶 逾1億4千萬拍出2018-06-11 11:19
留言