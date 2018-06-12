聯航班機恐有安全顧慮 轉飛第三地加強安檢

2018-06-12 01:56 中央社 紐約11日綜合外電報導



聯合航空公司（United Airlines）今天表示，由義大利羅馬飛往美國芝加哥的聯航UA971號航班因「可能有安全顧慮」，已轉飛愛爾蘭善農（Shannon）。

聯航發表聲明說：「我們將對所有顧客和行李加強安全檢查，同時我們也將儘快讓顧客飛往芝加哥。」