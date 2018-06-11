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敘利亞新增92萬人無家可歸 創7年來新高

2018-06-11 22:50中央社 日內瓦11日綜合外電報導

聯合國今天表示，在今年前4個月，敘利亞國內無家可歸人數新增超過92萬人，是敘利亞7年內戰國內無家可歸人數增加最快的一段時期。

聯合國的敘利亞人道協調官員孟茲（PanosMoumtzis）在日內瓦告訴記者：「我們正在見證敘利亞最大規模的流離失所…從1月到4月，無家可歸人數增加超過92萬人。」

孟茲說：「這是從內戰開始，我們在這麼短時間，所看到的最多新增無家可歸人數。」

根據聯合國公布的數據，新一批無家可歸的人，使飽受戰爭蹂躪的敘利亞國內流離失所人數增至620萬人，另外還有約560萬敘利亞難民逃至鄰近國家。

孟茲指出，新一批無家可歸的人，大多是因前反抗軍據點東古塔（Ghouta）及西北省分伊德利布（Idlib）戰事擴大才被迫流離失所。伊德利布省幾乎完全被各派聖戰士及強硬派反抗軍控制。

伊德利布省最近幾日遭遇數個空襲。這些空襲造成數十人喪生，其中包括兒童。

孟茲指出，伊德利布是敘利亞與土耳其、俄羅斯及伊朗所達成的降低衝突協議一部分。孟茲更警告，若有250萬居民的伊德利布省陷入全面戰爭，將有悲慘的後果。

自2011年敘利亞內戰開始，已有超過35萬人死亡。期間，敘利亞政府使用殘暴手段鎮壓反政府示威。

敘利亞聯合國空襲

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