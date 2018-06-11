伊朗告誡金正恩：別相信川普

2018-06-11 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



伊朗最高領袖哈米尼。美聯社 分享 facebook 伊朗政府11日提醒北韓，別相信美國總統川普。

伊朗外交部發言人蓋塞米說，北韓跟川普開峰會要有「覺悟」，伊朗對川普和美國「非常悲觀」，川普與美國都以「退出條約和違背承諾」出名。

2015年，美國歐巴馬政府與伊朗、英、法、德、中國大陸和俄國達成伊朗核子協定，協定要求伊朗限縮濃縮鈾活動，以換取國際社會放鬆制裁。川普退出了協定，並宣布美國恢復制裁伊朗，歐洲領袖則企圖保住協定。