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菲國計畫購買潛艦 提升國防能力

2018-06-11 19:45中央社 馬尼拉11日專電

被認為在南海爭議上過度向中國示好的菲律賓，正積極推動野心勃勃的軍事現代化計畫，包括在2023年前後購買潛艦，以提升國防能力。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）今晨在國防部升旗典禮後接受菲國媒體訪問時透露，馬尼拉正考慮購買潛艦。

羅倫沙納說，潛艦採購將是第3階段軍事現代化計畫的一部分，而潛艦的製造可能耗時5至8年，因此菲國擁有潛艦時，杜特蒂總統也已結束任期。

杜特蒂於2016年6月底上任，在外交政策上一改前政府的作風，在南海爭議上轉趨低調，也擱置了國際仲裁有利結果，以修補與北京的關係。他將於2022年卸任。

反對派人士指責杜特蒂過度向中國示好，好到出賣國家尊嚴與主權。但杜特蒂強調，馬尼拉目前沒有與北京硬碰硬的本錢。

菲國第3階段軍事現代化計畫可能在2023年開始實施。

第2階段軍事現代化計畫，上個月已獲杜特蒂批准，預定今年內啟動，2020年以前完成，重點項目包括12架多用途戰鬥機和1艘全新飛彈驅逐艦。

羅倫沙納說，潛艦是第3階段的重心，但國防部現在已經開始物色購買的對象，包括俄羅斯和南韓。

被問及為何考慮購買潛艦，羅倫沙納回應：「這是菲國維護安全所需，鄰國多數已經擁有潛艦，如馬來西亞、印尼、新加坡和越南等，我們是唯一沒有潛艦的東協國家。」

菲律賓是海洋國家，擁有7641座島嶼，依國際法可管轄的海洋面積是陸地的8倍，海岸線則為美國的兩倍長，但在政府長期忽視的情況下，海軍力量遠遠落後於區內其他國家。

潛艦杜特蒂菲律賓

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