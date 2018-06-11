李顯龍：金正恩是想走新道路的「自信年輕領導人」

2018-06-11 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



北韓領導人金正恩與新加坡總理李顯龍會談25分鐘，互相感謝對方一起促成了川金會。 圖／新加坡通訊及新聞部提供 分享 facebook 新加坡海峽時報網站報導，新加坡總理李顯龍11日接受美國有線電視新聞網（CNN）記者阿曼普爾（Christiane Amanpour）訪問時說，北韓領袖金正恩是「想要走上新道路」的「自信年輕領導人」，且已作好交易準備。

李顯龍說，金正恩「有意做點事，這是他和唐納．川普會面原因。」