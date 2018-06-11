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美國務卿龐培歐：CVID是美國唯一會接受的結果

2018-06-11 18:06聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

美國國務卿龐培歐11日在川金會舉行前夕表示，完整的、可驗證的、不可逆轉的無核化（CVID）是美國唯一會接受的結果，並稱美國準備向北韓提供「跟以往截然不同」的安全保證來實現無核化。龐培歐是在新加坡JW萬豪飯店舉行的記者會上做出上述發言。

龐培歐還表示，北韓此前已確認其去核化意願，「我們渴望看到這些談話是否真誠」。

龐培歐和金正恩。路透
龐培歐和金正恩。路透
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