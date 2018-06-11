瑞士公投博弈法案 72.9％禁國外網站

2018-06-11 17:56 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



瑞士新的在線投注法案將於明年實施，被預期是全歐洲最嚴格的法案之一，也引起反對派對法案合理性的質疑。(photo by wikimedia) 分享 facebook 瑞士將自明年起嚴格監管未受認證的外國博弈網站，是以保護國內成癮的賭民。瑞士10日舉行關於博弈網站審查法案的公投，結果以72.9%的支持率通過此新法案。雖然法案讓國內投注公司提供在線投注，但也限制了國外博弈公司，反對者認為，法案合理化對互聯網的監管，並表示，多數人根本不了解互聯網的運作與自由。

瑞士新的在線投注法案將於明年實施，屆時將成全歐洲最嚴格的法案之一。根據《英國廣播公司》報導，該國政府表示，此法案目的在於解決部分市民的「賭癮」，「瑞士賭迷們每年花費約2.5億法郎（約為76億新台幣）投注在未受本國認證的博弈網站。」

該國司法部部長桑瑪盧加為此公投法案背書，他認為，政府在與惡性賭博的戰鬥中，需要此法案的幫忙，「落實法案能幫助政府有效率地對博弈公司徵稅，並將徵稅直接投入反賭博計畫。」

根據《Gizmodo》報導，反對者認為，只要博弈公司利用虛擬網絡創造出假IP位址，政府將難以區分何者是未受認證的。主要反對派綠色青年組織領導人法蘭奇尼不屑表示，立法者與多數投贊成票的人都不理解互聯網的運作方式。

法蘭奇尼更質疑說，法案將應稅獎金門檻提高到100萬法郎以上，代表政府的博弈獎金稅收將減少，還得額外支出大筆資金監控外國博弈網站，「法案顯而易見地說明，瑞士當局的相關單位與年輕世代有代溝。」法蘭奇尼與其他青年派的領導人已蒐集50000人連署，目標推翻此公投法案。

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