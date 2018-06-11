親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會倒數
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

白宮證實 川普和金正恩將一對一會談

國民黨遞出500多項「修正動議」 擋軍人年改修法

日嫌新幹線內隨機殺人 事前無徵兆

2018-06-11 16:15中央社 東京11日綜合外電報導

日本9日發生嫌犯在新幹線車廂內隨機殺傷乘客事件，造成一死兩傷，一位女性傷者回想過程說，嫌犯動手前完全看不出有任何可疑之處。

日本放送協會（NHK）報導，這起事件發生在9日晚間從東京發車前往新大阪的希望號列車上，造成上班族梅田耕太郎死亡，另有2位20多歲女性受傷。

警方當天在車廂內逮捕無業的22歲嫌犯小島一朗，今天以殺人罪嫌移送檢方偵辦。

最初被襲擊的是坐在小島旁邊的27歲女性，她向警方表示，兇手動手前完全感覺不到任何可疑之處，以為小島要站起來時就突然被砍傷。

小島後來又襲擊別的女性，挺身而出欲制止小島的梅田，可能因此惹惱兇嫌。小島之後接受警方偵訊表示，當時很火，看到誰就砍誰。

挺身而出卻不幸被殺害的梅田，是在一家化學製品大廠工作。公司表示，梅田為人開朗溫厚，深受同事喜愛。

事發後，公司以社長名義發表聲明，梅田為救助遇襲女性，行為非常勇敢，公司也引以為傲，除了為梅田祈求冥福，也要對遺族致哀悼之意。

負責這段新幹線營運的JR東海公司，今天也發表正式聲明指出，這是絕不允許的犯罪行為，除了為不幸罹難的乘客祈求冥福，也要為受傷乘客致上慰問之意，並祈求早日康復。

隨機殺人的小島是個什麼樣的人？產經新聞報導，小島過去曾和家人說，自己沒有活著的價值，透露出自殺傾向。

小島之前跟外祖母同住，約半年前說自己要去「旅行」，就沒再回家。

小島的外祖母等人說，小島到中學前都跟雙親同住，雖然中學時參加棒球社，但因為被欺負開始逃學；後來又因為跟父親吵架導致關係惡化，最後離家出走。

小島高中夜校畢業後，進入職業訓練學校，取得電氣工程等相關證照；2015年4月在埼玉縣的機械維修公司工作，但2016年2月底離職。

小島之後跟外祖母同住，常常足不出戶在家上網及讀書。外祖母說，小島對她很體貼，出門時都會配合她的走路速度，發生這樣的事令她無法置信。

受到這起事件影響，國土交通省也通知各主要鐵路公司，希望透過強化警備及跟警方合作，並利用車廂內的監視器及緊急連絡裝置等，努力確保車內安全。

新幹線

相關新聞

盼保護小型經濟體 大馬首相籲重談TPP

2018-06-11 14:14

傳台情侶泰北車禍死亡 查證為香港和中國民眾

2018-06-11 13:56

拒讓移民救援船入港 義大利及馬爾他互推

2018-06-11 13:56

瓜國火山噴發奪命 家屬盼讓死者入土為安

2018-06-11 13:38

反經濟特區 越南民眾示威劍指中國

2018-06-11 13:20

涉大規模詐騙 印度珠寶商逃往英國尋求庇護

2018-06-11 12:48

總統親闢謠 印尼設網路安全局對付假新聞

2018-06-11 12:37

沖繩美F-15墜海 飛官海上漂浮1小時獲救

2018-06-11 12:27

民調：逾5成南韓民眾贊成52小時週工時制

2018-06-11 11:58

哈利梅根婚後首度出訪 秋天將赴澳紐等國

2018-06-11 11:53

約旦撙節引發抗議 波灣盟國允金援750億元

2018-06-11 11:31

乾隆時期抱月瓶 逾1億4千萬拍出

2018-06-11 11:19

拋妻逃婚 終身禁慾的總理莫迪 如何讓印度脫貧？

2018-06-11 08:43

沖繩美軍一架F-15戰機墜海 1飛行員獲救

2018-06-11 07:45

Alert5：日新反艦導彈擬部署石垣島 射程蓋台灣　

2018-06-11 00:59

示威抗議租地給外商99年 河內至少12人被捕

2018-06-11 00:38

央視兩張圖…這邊中俄相見歡 那邊七國不對盤

2018-06-11 00:30

越再設外國租界 民眾抗議遭鎮壓

2018-06-10 18:24

英女王歡慶92歲 梅根、凱特「紅藍」鬥艷

2018-06-10 17:20

川普籲讓俄重返G7峰會 普亭「婉拒」

2018-06-10 17:09

影／普亭為習近平下廚？親手嘗試做煎餅、捏包子

2018-06-10 17:04

菲媒：掃毒行動死亡人數 5月破百

2018-06-10 14:31

這位攝影師的照片以假亂真 全世界都被騙倒了

2018-06-10 13:58

困深谷6天獲救 南韓遊客靠思念父母硬撐

2018-06-10 13:41
看更多

熱門文章

北韓花招百出 金正恩瞞天過海飛抵新加坡

2018-06-10 21:36

金正恩赴川金會自帶馬桶有原因 毛澤東曾因糞便遭竊改變歷史

2018-06-11 12:05

4張圖表 3分鐘看懂川金會

2018-06-11 07:50

專家看傻了眼！川金會反其道而行 領袖先見面再協議

2018-06-11 09:20

影／不甩新加坡警 北韓攝影官海外一樣狂

2018-06-10 17:48

金正恩搭中方飛機首度長征 與美尬排場

2018-06-11 00:05

川普也來了！空軍一號飛抵新加坡 星國外長維文接機

2018-06-10 20:31

南韓兩記者遭星遣返 台灣記者被盤查

2018-06-11 00:11

Alert5：日新反艦導彈擬部署石垣島 射程蓋台灣　

2018-06-11 00:59

影／李顯龍臉書直播見金正恩 但不到4分鐘就沒了

2018-06-10 18:58

有圖沒真相…一個G7各自表述 看完後所有人都錯亂了

2018-06-11 11:00

北韓style搬到新加坡 超狂攝影官、跑步隨扈都來了

2018-06-10 22:38

CNN：忘了G7吧 上合峰會才是重點

2018-06-11 00:37

金正恩、川普先後抵星 今行程神秘留白

2018-06-11 00:41

與李顯龍會談25分鐘 金正恩：感謝為川金會的努力

2018-06-10 20:26

與川普世紀交鋒 金正恩帶上哪些幕僚？

2018-06-10 18:22

沖繩美軍一架F-15戰機墜海 1飛行員獲救

2018-06-11 07:45

川普髮夾彎 升高G7貿易緊張

2018-06-11 00:12

川普真準備好見金正恩？專家：要避免陷入北韓陷阱

2018-06-10 21:20

川普拒簽G7公報 罵加國總理「不誠實又差勁」

2018-06-11 00:24

謝金河：71歲的川普不是40歲的馬克宏的「對手」

2018-06-11 14:54

英女王歡慶92歲 梅根、凱特「紅藍」鬥艷

2018-06-10 17:20

川普籲讓俄重返G7峰會 普亭「婉拒」

2018-06-10 17:09

金正恩會李顯龍 玩臉書直播大出風頭

2018-06-10 22:55

比特幣昨暴跌12% 韓一處交易所聲稱系統遭「網駭」

2018-06-11 08:40

金正恩到新加坡見「美國狼」 北韓媒體絕口不提

2018-06-10 22:27

路透：金正恩預計於12日下午兩點離開新加坡

2018-06-10 18:31

影／G7峰會撕破臉 美官員要加拿大總理「下地獄」

2018-06-11 12:35

為什麼你我都該重視川金會？

2018-06-11 09:57

「我單槍匹馬搞定」美媒揭川普六大外交戰術

2018-06-11 13:01

央視兩張圖…這邊中俄相見歡 那邊七國不對盤

2018-06-11 00:30

美國總統川普11日中午見李顯龍 將共進工作午餐

2018-06-10 23:05

影／「川金會」耗資4.5億 李顯龍：新加坡樂意埋單

2018-06-11 12:40

影／璩美鳳出現瑞吉酒店外 舉牌要求川普「推動兩岸和平」

2018-06-11 16:10

外媒：人間地獄 印度貧民窟被「塑膠垃圾海」淹沒

2018-06-10 16:49

影／普亭為習近平下廚？親手嘗試做煎餅、捏包子

2018-06-10 17:04

青瓦台：文在寅派幕僚到新加坡

2018-06-10 19:22

4種情境看川金會 若無協議最可怕

2018-06-10 22:26

金正恩拜會李顯龍 感謝籌辦「川金會」

2018-06-10 19:16

本周開盤前 五件國際大事不可不知

2018-06-11 07:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top