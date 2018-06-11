日嫌新幹線內隨機殺人 事前無徵兆

2018-06-11 16:15 中央社 東京11日綜合外電報導



日本9日發生嫌犯在新幹線車廂內隨機殺傷乘客事件，造成一死兩傷，一位女性傷者回想過程說，嫌犯動手前完全看不出有任何可疑之處。

日本放送協會（NHK）報導，這起事件發生在9日晚間從東京發車前往新大阪的希望號列車上，造成上班族梅田耕太郎死亡，另有2位20多歲女性受傷。

警方當天在車廂內逮捕無業的22歲嫌犯小島一朗，今天以殺人罪嫌移送檢方偵辦。

最初被襲擊的是坐在小島旁邊的27歲女性，她向警方表示，兇手動手前完全感覺不到任何可疑之處，以為小島要站起來時就突然被砍傷。

小島後來又襲擊別的女性，挺身而出欲制止小島的梅田，可能因此惹惱兇嫌。小島之後接受警方偵訊表示，當時很火，看到誰就砍誰。

挺身而出卻不幸被殺害的梅田，是在一家化學製品大廠工作。公司表示，梅田為人開朗溫厚，深受同事喜愛。

事發後，公司以社長名義發表聲明，梅田為救助遇襲女性，行為非常勇敢，公司也引以為傲，除了為梅田祈求冥福，也要對遺族致哀悼之意。

負責這段新幹線營運的JR東海公司，今天也發表正式聲明指出，這是絕不允許的犯罪行為，除了為不幸罹難的乘客祈求冥福，也要為受傷乘客致上慰問之意，並祈求早日康復。

隨機殺人的小島是個什麼樣的人？產經新聞報導，小島過去曾和家人說，自己沒有活著的價值，透露出自殺傾向。

小島之前跟外祖母同住，約半年前說自己要去「旅行」，就沒再回家。

小島的外祖母等人說，小島到中學前都跟雙親同住，雖然中學時參加棒球社，但因為被欺負開始逃學；後來又因為跟父親吵架導致關係惡化，最後離家出走。

小島高中夜校畢業後，進入職業訓練學校，取得電氣工程等相關證照；2015年4月在埼玉縣的機械維修公司工作，但2016年2月底離職。

小島之後跟外祖母同住，常常足不出戶在家上網及讀書。外祖母說，小島對她很體貼，出門時都會配合她的走路速度，發生這樣的事令她無法置信。

受到這起事件影響，國土交通省也通知各主要鐵路公司，希望透過強化警備及跟警方合作，並利用車廂內的監視器及緊急連絡裝置等，努力確保車內安全。