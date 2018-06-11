影／趕搭川金會熱潮 星國業者推主題美食搶客

2018-06-11 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國總統川普與北韓領導人金正恩的峰會12日就要在新加坡登場，川金兩人的模仿者日前搶先來了一場吃辣蟹高峰會。不過，新加坡美食不只有辣蟹，許多餐廳業者也都搶搭「川金會」的風潮，構思出各種應景的主題菜色。

1.海南雞飯

說到新加坡特色餐飲，第一個映入眼簾的就是海南雞飯。海南雞飯是新加坡的象徵與國民美食，從官方的新加坡旅遊局到受訪的17歲學生都一致推薦訪客務必嘗嘗。

2.椰漿飯(nasi lemak)

新加坡與馬來西亞民眾傳統會在早上吃的椰漿飯，椰漿飯餐廳Harmony Nasi Lemak就推出應景的川金椰漿飯("Trump-Kim Chi Nasi Lemak" )，但真正吸睛的恐怕還是店門口那張畫有川普與金正恩卡通肖像的「#以和為貴」宣傳看板。

3.漢堡

川普特愛吃漢堡配薯條，多家餐廳也推出放入韓式泡菜的改良版漢堡。像The Butcher’s Kitchen推出的牛仔泡菜漢堡就使用新加坡本地產麵包、美國安格斯黑牛與韓式泡菜，希望川金會順利成功、促進世界和平。

4.特製義大利菜

一頓晚餐要價138新加坡幣(折合約新台幣3085元)的頂級義式餐廳「Sinfonia」推出以美國與北韓國用色紅、白、藍為概念的R.B.W.峰會特製菜單，還投金正恩所好，使用日本和牛與魚子醬。