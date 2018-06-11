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金正恩赴川金會自帶馬桶有原因 毛澤東曾因糞便遭竊改變歷史

影／趕搭川金會熱潮 星國業者推主題美食搶客

2018-06-11 12:53聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩的峰會12日就要在新加坡登場，川金兩人的模仿者日前搶先來了一場吃辣蟹高峰會。不過，新加坡美食不只有辣蟹，許多餐廳業者也都搶搭「川金會」的風潮，構思出各種應景的主題菜色。

1.海南雞飯

說到新加坡特色餐飲，第一個映入眼簾的就是海南雞飯。海南雞飯是新加坡的象徵與國民美食，從官方的新加坡旅遊局到受訪的17歲學生都一致推薦訪客務必嘗嘗。

2.椰漿飯(nasi lemak)

新加坡與馬來西亞民眾傳統會在早上吃的椰漿飯，椰漿飯餐廳Harmony Nasi Lemak就推出應景的川金椰漿飯("Trump-Kim Chi Nasi Lemak" )，但真正吸睛的恐怕還是店門口那張畫有川普與金正恩卡通肖像的「#以和為貴」宣傳看板。

3.漢堡

川普特愛吃漢堡配薯條，多家餐廳也推出放入韓式泡菜的改良版漢堡。像The Butcher’s Kitchen推出的牛仔泡菜漢堡就使用新加坡本地產麵包、美國安格斯黑牛與韓式泡菜，希望川金會順利成功、促進世界和平。

4.特製義大利菜

一頓晚餐要價138新加坡幣(折合約新台幣3085元)的頂級義式餐廳「Sinfonia」推出以美國與北韓國用色紅、白、藍為概念的R.B.W.峰會特製菜單，還投金正恩所好，使用日本和牛與魚子醬。

還有墨西哥卷餅餐廳推出象徵川普的「El Trumpo」與代表金正恩的「火箭人」捲餅。酒吧「Hopheads」則推出混合啤酒、龍舌蘭、健怡可樂與韓式燒酒的調酒「兄弟情誼」(Bromance)。絕大多數民眾也認為，川金會有助於提升新加坡的國際形象。

一名男子7日走過新加坡椰漿飯餐廳Harmony Nasi Lemak掛出、畫有美...
一名男子7日走過新加坡椰漿飯餐廳Harmony Nasi Lemak掛出、畫有美國總統川普與北韓領導人金正恩卡通肖像的川金椰漿飯宣傳看板。川金會登場在即，新加坡當地餐廳業者紛紛推出應景的美食。美聯
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