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沙國防空部隊攔截葉門叛軍飛彈攻擊

2018-06-11 06:26中央社 利雅德10日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯為首的聯軍表示，沙國防空部隊今天在南部城市吉贊（Jizan）上空成功攔截葉門叛軍發射的1枚彈道飛彈

官方「沙烏地新聞社」（Saudi Press Agency）發布聯軍聲明說，飛彈碎片散落在吉贊市的住宅區，並未造成任何人員傷亡。

獲伊朗支持的葉門什葉派青年運動（Huthi）叛軍，近來數月加強對鄰國沙烏地阿拉伯的飛彈攻擊。沙國領導的聯軍自2015年以來一直與葉門叛軍作戰中。

聯軍指出，葉門叛軍向沙國吉贊省發射飛彈造成3名平民喪生1天後，今天再度發動飛彈襲擊。

彈道飛彈葉門沙烏地阿拉伯

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