Alert5:日新反艦導彈擬部署石垣島 射程蓋台灣

2018-06-11 00:59 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



軍事航空新聞網站Alert5今天轉述日本讀賣新聞的訊息,指稱日本正計畫開發一種陸基長程反艦導彈,射程是日本現有的第二型反艦導彈100公里的3倍,日本計畫部署在沖繩縣。網站發文研判,該型導彈若部署在石垣島,射程將涵蓋台灣東北部海域及陸域。

Alert5這則名為「Japan plans new anti-ship missile that can reach parts of Taiwan」(日本計劃中新反艦導彈射程涵蓋台灣部分地區)的訊息指稱,為了應對來自中國的潛在威脅,日本正計劃開發一種更長距離的地對艦導彈,並將其部署在沖繩縣。(http://alert5.com/2016/08/15/new-japanese-anti-ship-missile-under-development-can-reach-parts-of-taiwan/)

網站引用「讀賣新聞」訊息透露,這種新型導彈的射程是日本現有的第二型反艦導彈100公里的三倍。

Alert5指出,日本這型陸基新反艦導彈如果部署在Isikagi(石垣島)島上,導彈可以抵達台灣部分地區。更重要的是,新武器將使日本能夠為有爭議的尖閣群島辯護。