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Alert5：日新反艦導彈擬部署石垣島 射程蓋台灣　

2018-06-11 00:59聯合報 記者洪哲政╱即時報導

軍事航空新聞網站Alert5今天轉述日本讀賣新聞的訊息，指稱日本正計畫開發一種陸基長程反艦導彈，射程是日本現有的第二型反艦導彈100公里的3倍，日本計畫部署在沖繩縣。網站發文研判，該型導彈若部署在石垣島，射程將涵蓋台灣東北部海域及陸域。

Alert5這則名為「Japan plans new anti-ship missile that can reach parts of Taiwan」（日本計劃中新反艦導彈射程涵蓋台灣部分地區）的訊息指稱，為了應對來自中國的潛在威脅，日本正計劃開發一種更長距離的地對艦導彈，並將其部署在沖繩縣。（http://alert5.com/2016/08/15/new-japanese-anti-ship-missile-under-development-can-reach-parts-of-taiwan/）

網站引用「讀賣新聞」訊息透露，這種新型導彈的射程是日本現有的第二型反艦導彈100公里的三倍。

Alert5指出，日本這型陸基新反艦導彈如果部署在Isikagi（石垣島）島上，導彈可以抵達台灣部分地區。更重要的是，新武器將使日本能夠為有爭議的尖閣群島辯護。

按Alert5公布以新導彈石垣島為中心300公里作戰半徑內的圖示，顯示台灣東北部海域及陸域都在導彈射程範圍內，也威脅我在東北部海域活動的艦艇。

按Alert5公布以新導彈石垣島為中心300公里作戰半徑內的圖示，顯示台灣東北部...
按Alert5公布以新導彈石垣島為中心300公里作戰半徑內的圖示，顯示台灣東北部海域及陸域都在導彈射程範圍內，也威脅我在東北部海域活動的艦艇。翻攝Alert5網頁
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