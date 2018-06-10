西班牙巴斯克202公里人鏈 爭取獨立公投

2018-06-10 22:32 中央社 馬德里10日綜合外電報導



西班牙巴斯克自治區今天有數以萬計群眾手牽手排成一條約202公里長的人鏈，向當局要求舉行自治區獨立公投的權利。

路透社報導，獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）統治結束後，西班牙1978年頒布的憲法載明自治區的不可分割性。加泰隆尼亞去年舉辦獨立公投，遭到嚴厲的法律打擊。

保守派人民黨（People's Party）前總理拉荷義（Mariano Rajoy）對加泰隆尼亞危機的處理遭到痛批，他1日在社會勞工黨（Socialists）領袖桑傑士（PedroSanchez）提出的國會不信任案表決中失利下野。

在表決落幕後組閣的桑傑士，已經提出要和加泰隆尼亞領導階層重新協商。

巴斯克自治區（Basque Country）已經享有高度自治，且跟加泰隆尼亞一樣有自己的語言文化。儘管大部分巴斯克人並不支持獨立，但許多巴斯克人認為他們應該享有投票自決的權利。

當地組織「由我們自己掌握」（Gure Esku Dago）發起這項排成長長人鏈的抗議活動，從聖塞瓦斯蒂安（San Sebastian）排到巴斯克議會所在的維多利亞（Vitoria）。

西班牙政府堅守為獨立而舉行的任何投票屬非法的立場，這項主張獲憲法法院支持。