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美國若作好準備 普亭：隨時可與川普會談

2018-06-10 21:32中央社 青島10日綜合外電報導

俄羅斯總統普亭今天表示，只要美國方面作好準備，他隨時可以和美國總統川普舉行會談。他並表示，奧地利首都維也納是舉行這場高峰會的可能地點。

法新社報導，普亭在青島參加上海合作組織高峰會，他告訴記者：「只要美國方面作好準備，這項會議就可以舉行，當然，還要看我的行程。」

他又說：「美國總統本人一再表示，他認為這項會議將有所助益。我可以證實，確實如此。」

普亭表示，他還沒有討論到與川普會面的可能地點，但包括奧地利在內，「許多」國家亟盼協助舉行這項美俄峰會。

他又說：「但我認為這只是技術問題。如果要舉行這類會議，重要的是有具體內容。」

川普8日出席七大工業國集團（G7）高峰會時表示，俄國應該參與這場在加拿大舉行的峰會。普亭則對此表示，俄國並非自己想要離開主要工業國集團，也會樂於在莫斯科主辦峰會邀請各國參加。

俄國因為4年前併吞烏克蘭的克里米亞，被迫退出八大工業國集團（G8），因此只剩美國、英國、加拿大、日本、義大利、法國和德國等7國。

普亭表示：「我們並未（選擇）離開它，而是其他成員國因為眾所周知的理由拒絕到俄國開會。我們將很樂意看到大家到莫斯科來。」

不過，他也指出，俄國和中國主導的上海合作組織各成員國的總購買力已經超越七大工業國集團。

川普普亭

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