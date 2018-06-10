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空襲砲轟 菲政府軍摧毀恐怖組織炸彈工廠

2018-06-10 19:55中央社 馬尼拉10日專電

菲律賓政府軍今天在南部民答那峨島摧毀穆斯林叛軍兼恐怖組織「莫洛國伊斯蘭自由鬥士」（BIFF）炸彈工廠，15名BIFF成員喪生，不少驚慌的居民擔心安全，舉家逃離家園。

菲律賓陸軍第6步兵師師長索貝哈納（CirilitoSobejana）在一份報告中說，今晨4時左右，政府軍在民答那峨島馬吉丹奧省（Maguindanao）里古三沼澤（Liguasan Marsh）對BIFF的炸彈工廠空襲與砲擊。

報告說，當時估計有60至100名莫洛國伊斯蘭自由鬥士成員在場，但他們猝不及防，未能反擊，截至下午士兵仍在清理戰場。

索貝哈納說，已證實莫洛國伊斯蘭自由鬥士有15名成員喪生，10人受傷，2人被生擒。

他表示，軍方行動大幅削弱莫洛國伊斯蘭自由鬥士發動炸彈攻擊的能力。

莫洛國伊斯蘭自由鬥士原是菲國南部分離組織「莫洛伊斯蘭解放陣線」（MILF）的一支派系，因不願與政府和談而於2008年出走，自立門戶，之後以游擊戰方式，不時偷襲政府軍及破壞地方基礎設施。

軍方情報顯示，莫洛國伊斯蘭自由鬥士約有300至400名成員，數年前已向伊斯蘭國（IS）組織效忠，從叛亂團體進化為恐怖組織。

由於里古三沼澤是莫洛伊斯蘭解放陣線控制的地盤，而菲律賓政府正與莫洛伊斯蘭解放陣線和談，因此政府軍在執行這次行動前，已先知會莫洛伊斯蘭解放陣線，以免引發不必要的衝突。

根據菲國廣播電台報導。許多平民因擔心受波及，舉家帶著細軟和家畜，以搭三輪車、卡車或步行方式，離開危險區。

伊斯蘭國炸彈菲律賓

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