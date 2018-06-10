親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會倒數
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

氣象局持續發布 16縣市豪大雨特報

李顯龍臉書直播見金正恩 但不到4分鐘就沒了

菲官方證實：大陸軍機降落納卯加油

2018-06-10 19:22中央社 馬尼拉10日專電

中國軍機不只降落到南海島礁，現在還停到了菲律賓本土。「菲律賓星報」今天報導，有人在納卯國際機場拍到中國空軍IL-76運輸機，馬拉坎南宮官員證實這則報導。

菲律賓星報（Philippine Star）今天引用「菲律賓飛機攝影愛好者群組」（Philippine PlaneSpotters Group）的照片報導，一架IL-76運輸機8日出現在納卯國際機場。

納卯市（Davao）是菲國南部民答那峨島的大城，也是總統杜特蒂的家鄉，目前由杜特蒂的女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）擔任市長。

菲律賓外交部與軍方在第一時間均表示對此無所知悉，但杜特蒂的特別助理克里斯多夫．吳（Christopher Bong Go）今天向媒體證實了這則報導。

克里斯多夫．吳說：「政府相關機構接到了中國要求降落的申請，並予批准。」

他補充，中方降落的目的是補給燃料，菲律賓國防部、外交部、民航署一同確保中方遵守菲國的程序與規定。

克里斯多夫．吳說，如果菲國軍機作出同樣的申請，其他國家也會批准。

一名軍方人員向中央社記者表示，軍機降落加油通常是要有邦交才行，但如果發生緊急事故或是有人道救援的需求，地主國一般也會同意降落加油。

馬拉坎南宮發言人羅奎（Harry Roque）也發表聲明說，根據民航署的紀錄，這架中國軍機打算飛往澳洲的凱恩斯城（Cairns），在納卯市技術性的停留，純粹是為了加油，機員沒有離開航站。

然而，菲國國防歷史學家卡斯托帝歐（JoseAntonio Custodio）在電視節目說，軍方第一時間在狀況外，這令人感到困擾，因為馬尼拉與北京存有南海爭議，而且中國有刺探地主國的前例。

卡斯托帝歐還引述軍方消息說，中國軍機在納卯市停留了數天，遠超過加油所需的時間。

另方面，有網友在社群網站說，中國軍機過去只是降落在南海菲索範圍內的人工島，現在還登堂入室進到了菲律賓本島。

菲律賓南海

相關新聞

川普籲讓俄重返G7峰會 普亭「婉拒」

2018-06-10 17:09

會談25分鐘　金正恩：感謝新加坡為川金會的努力

2018-06-10 20:26

越再設外國租界 民眾抗議遭鎮壓

2018-06-10 18:24

英女王歡慶92歲 梅根、凱特「紅藍」鬥艷

2018-06-10 17:20

菲媒：掃毒行動死亡人數 5月破百

2018-06-10 14:31

這位攝影師的照片以假亂真 全世界都被騙倒了

2018-06-10 13:58

困深谷6天獲救 南韓遊客靠思念父母硬撐

2018-06-10 13:41

上街聲援LGBT 歐洲同志遊行熱鬧登場

2018-06-10 11:06

墨國準總統／羅培茲趁亂上位？富者痛 貧者快

2018-06-09 23:55

川普拉攏俄羅斯回G8 立即遭打臉

2018-06-09 22:56

美駐中人員罹怪病 神秘聲波武器恐慌再起

2018-06-09 22:54

川普：G7峰會「非常成功」

2018-06-09 22:49

日本新幹線發生砍殺案 1人心肺停止

2018-06-09 22:41

波登驟逝 好友透露繁重工作量促發憂鬱症

2018-06-09 22:11

塔利班攻擊阿富汗軍事基地17官兵喪生

2018-06-09 22:08

普川在哪會面 克宮：維也納在考慮中

2018-06-09 22:05

大馬海外華文書市 台灣館展現本土文化盛宴

2018-06-09 21:53

神學士同意停火3天 近17年來首次

2018-06-09 21:39

南海緊張 杜特蒂同意添購戰鬥機與軍艦

2018-06-09 19:37

看好北韓開放有望 丹東建案變超夯

2018-06-09 19:35

南非父親誤殺14歲子 申請保釋親手葬子

2018-06-09 18:28

塔利班同意 與阿富汗政府軍停火3天

2018-06-09 18:23

美國退出伊朗核協議 羅哈尼盼與俄羅斯會談

2018-06-09 18:21

莫迪政府剿共有成 印度毛派影響力大降

2018-06-09 18:14
看更多

熱門文章

花4.5億元辦川金會 新加坡在想什麼？

2018-06-10 15:07

日本新幹線發生砍殺案 1人心肺停止

2018-06-09 22:41

疑似金正恩川金會專機 上午7時30分平壤起飛

2018-06-10 08:15

G7峰會到底有多僵？梅克爾與川普互瞪照片說明一切

2018-06-10 12:34

這位攝影師的照片以假亂真 全世界都被騙倒了

2018-06-10 13:58

川普變卦拒簽G7公報 罵加國總理「不誠實又差勁」

2018-06-10 10:22

北韓領導人金正恩抵達新加坡樟宜機場

2018-06-10 14:46

掩人耳目？北韓3架飛機齊飛新加坡 金正恩坐哪一架？

2018-06-10 12:49

影／不甩新加坡警 北韓攝影官海外一樣狂

2018-06-10 17:48

來了！金正恩約下午3點抵新加坡 李顯龍今明分見川金

2018-06-10 09:30

波登驟逝 好友透露繁重工作量促發憂鬱症

2018-06-09 22:11

G7全場7PUPU？一張圖看梅克爾對峙川普

2018-06-10 12:16

血汗Kindle？亞馬遜坦承代工廠富士康非法雇用低薪過勞

2018-06-10 09:50

經濟解析／中國對「川金會」布下的大棋局

2018-06-09 22:33

川普：和金正恩見面「不用一分鐘」就知道會談能否成功

2018-06-10 08:29

影／李顯龍臉書直播見金正恩 但不到4分鐘就沒了

2018-06-10 18:58

川普拉攏俄羅斯回G8 立即遭打臉

2018-06-09 22:56

中國領袖專機抵平壤 金正恩可能搭此架飛機赴新加坡

2018-06-10 08:16

2020誰與川普爭鋒?

2018-06-10 01:19

神祕又緊張…川金今抵新加坡 全城戒備、安檢緊繃

2018-06-10 00:36

新加坡辦「川金會」擁6大優勢 讓北韓放心

2018-06-10 15:50

美歐緊縮貨幣 本周有動作

2018-06-10 00:25

川普：G7峰會「非常成功」

2018-06-09 22:49

美中諜對諜 川金會無聲戰場

2018-06-10 00:17

川金會5大變數！一場且談且走的峰會 川普：我們等著看

2018-06-10 12:12

與川普世紀交鋒 金正恩帶上哪些幕僚？

2018-06-10 18:22

2南韓媒體人員潛入北韓大使宅邸 新加坡：已遣返

2018-06-10 16:09

美駐中人員罹怪病 神秘聲波武器恐慌再起

2018-06-09 22:54

全家出動？北韓第3架飛機抵樟宜機場 金與正疑在機上

2018-06-10 16:18

川普稱川金會是美國、北韓謀和「一次性」機會

2018-06-09 23:32

美人姊妹同時晉級決賽 角逐南韓小姐后冠

2018-06-09 22:21

6大優勢… 星國辦川金會 讓北韓放心

2018-06-10 00:22

路透：金正恩預計於12日下午兩點離開新加坡

2018-06-10 18:31

新加坡外長維文 會見金正恩

2018-06-10 15:37

金正恩拜會李顯龍 感謝籌辦「川金會」

2018-06-10 19:16

川普籲讓俄重返G7峰會 普亭「婉拒」

2018-06-10 17:09

白宮：川普今晚8點35分抵新加坡 明會李顯龍

2018-06-10 10:29

你有針孔、我有帳篷 「川金會」美中諜對諜戰場

2018-06-10 15:46

IBM打造超級電腦 超車中國

2018-06-10 00:23

影／普亭為習近平下廚？親手嘗試做煎餅、捏包子

2018-06-10 17:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top