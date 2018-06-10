菲官方證實：大陸軍機降落納卯加油

2018-06-10 19:22 中央社 馬尼拉10日專電



中國軍機不只降落到南海島礁，現在還停到了菲律賓本土。「菲律賓星報」今天報導，有人在納卯國際機場拍到中國空軍IL-76運輸機，馬拉坎南宮官員證實這則報導。

菲律賓星報（Philippine Star）今天引用「菲律賓飛機攝影愛好者群組」（Philippine PlaneSpotters Group）的照片報導，一架IL-76運輸機8日出現在納卯國際機場。

納卯市（Davao）是菲國南部民答那峨島的大城，也是總統杜特蒂的家鄉，目前由杜特蒂的女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）擔任市長。

菲律賓外交部與軍方在第一時間均表示對此無所知悉，但杜特蒂的特別助理克里斯多夫．吳（Christopher Bong Go）今天向媒體證實了這則報導。

克里斯多夫．吳說：「政府相關機構接到了中國要求降落的申請，並予批准。」

他補充，中方降落的目的是補給燃料，菲律賓國防部、外交部、民航署一同確保中方遵守菲國的程序與規定。

克里斯多夫．吳說，如果菲國軍機作出同樣的申請，其他國家也會批准。

一名軍方人員向中央社記者表示，軍機降落加油通常是要有邦交才行，但如果發生緊急事故或是有人道救援的需求，地主國一般也會同意降落加油。

馬拉坎南宮發言人羅奎（Harry Roque）也發表聲明說，根據民航署的紀錄，這架中國軍機打算飛往澳洲的凱恩斯城（Cairns），在納卯市技術性的停留，純粹是為了加油，機員沒有離開航站。

然而，菲國國防歷史學家卡斯托帝歐（JoseAntonio Custodio）在電視節目說，軍方第一時間在狀況外，這令人感到困擾，因為馬尼拉與北京存有南海爭議，而且中國有刺探地主國的前例。

卡斯托帝歐還引述軍方消息說，中國軍機在納卯市停留了數天，遠超過加油所需的時間。

另方面，有網友在社群網站說，中國軍機過去只是降落在南海菲索範圍內的人工島，現在還登堂入室進到了菲律賓本島。