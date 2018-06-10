菲媒：掃毒行動死亡人數 5月破百

2018-06-10 14:31 中央社 馬尼拉10日專電



菲律賓ABS-CBN新聞網報導，在新任警察首長上任之後，菲律賓政府掃毒行動所導致的死亡人數也急劇上升，光是5月就突破100人。

菲律賓國家警署（PNP）現任署長艾爾巴耶德（Oscar Albayalde）是於4月20日上任，接替了杜特蒂（Rodrigo Duterte）總統十分信任的德拉羅沙（Ronalddela Rosa）。

ABS-CBN新聞網調查團隊發現，掃毒行動死亡毒嫌從4月時的56人，增至5月時的106人，數字將近2倍。

這份調查是根據各地新聞報導以及警方、緝毒署截至5月5日的數據所作。

ABS-CBN新聞網說，掃毒喪生者的大幅增加，主要歸因於馬尼拉的鄰省布拉坎（Bulacan）及大馬尼拉地區奎松市（Quezon City）警方單月分別擊斃37嫌及15嫌。

這些嫌犯據報都是因為拒捕而在槍戰中被殺。

ABS-CBN新聞網表示，雖然警方在5月擊斃106人，但這個數字仍比去年5月的128人減了17%。

菲國警方近月暫未公布掃毒行動官方數字。

就今年前5個月而言，菲國計有353名涉毒人士被殺，其中大約80%是死於警方掃毒行動，其餘不是被不明殺手攔路伏擊，就是被棄屍於偏遠地區。

總部設在澳洲的經濟與和平研究所（IEP），日前公布全球和平指數（GPI）報告，菲律賓得分2.512，在整個亞太地區排名倒數第2，僅優於北韓，評分差的原因之一就是菲律賓政府的掃毒行動。