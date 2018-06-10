上街聲援LGBT 歐洲同志遊行熱鬧登場

2018-06-10 11:06 中央社 羅馬尼亞首都布加勒斯特9日綜合外電報導



歐洲多個城市今天有數以千計的民眾上街支持LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別）群體權益，他們揮舞彩虹旗，齊聲譴責一切形式的歧視。

法新社和自由歐洲電台／自由電台（Radio FreeEurope/Radio Liberty）報導，聲援LGBT權益的和平遊行，今天在義大利、希臘、拉脫維亞、克羅埃西亞、保加利亞、羅馬尼亞及波蘭等歐洲國家首都登場。

羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）約有3000人組成遊行隊伍行經市中心，許多人慶祝歐洲聯盟（EU）最高法院本週稍早的裁決。

歐洲法院（European Court of Justice）裁定，羅馬尼亞男子柯曼（Relu Coman）有權與美國丈夫韓密爾頓（Robert "Clai" Hamilton）一同在羅馬尼亞生活。

柯曼也現身在遊行隊伍裡，他告訴法新社，韓密爾頓和他是兩個不接受歧視的人，如果他們之中有更多人也這樣做，世界將更為美好。

羅馬尼亞不承認同性婚姻，當局認為韓密爾頓無權享有歐盟公民配偶的歐盟居留權。

歐洲法院的裁決意味著，歐盟公民的同性伴侶，不論國籍，有權住在任一成員國境內，不承認同性婚姻的國家亦然。