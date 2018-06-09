川普拉攏俄羅斯回G8 立即遭打臉

2018-06-09 22:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國總統川普在G7峰會前夕呼籲，應撤銷把俄羅斯逐出全球最先進經濟體集團的決定，不僅遭歐洲各國同聲反對，連俄羅斯都打臉，稱並未提出這種要求，且翻場滿意和G20的合作。

川普9日提前離開G7峰會時再度表示，俄羅斯回歸會讓G8更好，但俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示：「G20沒有什麼最後通牒，而是達成協議的機制，我認為這是未來最有前景的形式。」