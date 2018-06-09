神學士同意停火三天 近17年來首次

2018-06-09 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



阿富汗激進組織神學士（Taliban）9日宣布停火三天，暫停所有攻擊性行動，這是自2001年美國發動阿富汗戰爭以來首次。