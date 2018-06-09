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神學士同意停火三天 近17年來首次

2018-06-09 21:39聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

阿富汗激進組織神學士（Taliban）9日宣布停火三天，暫停所有攻擊性行動，這是自2001年美國發動阿富汗戰爭以來首次。

不過就在宣布暫時停火前，神學士殺害60多名阿富汗安全部隊人員。阿富汗政府則於7日先宣布停火。阿富汗總統加尼表示， 神學士的停火是個好機會，讓該組織了解到他們的暴力訴求難以獲得民心。

阿富汗安全部隊人員7日在坎達哈的一處檢查哨戒備。（歐新社）
阿富汗安全部隊人員7日在坎達哈的一處檢查哨戒備。（歐新社）
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阿富汗神學士

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