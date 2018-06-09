南海緊張 杜特蒂同意添購戰鬥機與軍艦

2018-06-09 19:37 中央社 馬尼拉9日專電



菲律賓主流英文報紙「菲律賓星報」今天報導，菲律賓軍事現代化計畫正快速推進，菲律賓總統杜特蒂已同意增購數架多用途戰鬥機以及一艘軍艦。

菲律賓星報（Philippine Star）今天引述不具名軍方官員報導，在第2階段軍事現代化計畫之下，杜特蒂同意採購2個中隊的多用途戰鬥機，以及1艘全新海軍飛彈驅逐艦。

報導引述高層軍官說，在總統首肯之下，下一步就是敲定所需戰鬥機及軍艦的規格，再來就是由高層國防部及軍方官員討論及批准。

記者詢問菲國軍方人員，對方回應，據他所知，目前空軍打算先購買12架多用途戰鬥機。

杜特蒂是在南海局勢再因島礁軍事化而陷緊張之際，同意增購軍機及軍艦。他一方面擱置南海爭議與中國修補關係，另一方面加速軍事現代化的腳步，以補強國防力量。

第2階段軍事現代化計畫預定在2020年以前完成，菲律賓政府為這一梯次的採購計畫撥出2890億披索（約新台幣1807億元）的預算。

菲律賓政府在第1階段軍事現代化計畫之下，向韓國購買了12架FA-50入門戰鬥機，讓菲律賓空軍重新回到了超音速時代。此外，韓國現代重工公司為菲律賓建造的2艘驅逐艦，也將於2020年交貨。

菲政府打算新購的12架多用途戰鬥機的規格尚待商議，但將會比現有的FA-50高階。