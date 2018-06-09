美國退出伊朗核協議 羅哈尼盼與俄羅斯會談

2018-06-09 18:21 中央社 青島9日綜合外電報導



伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今天表示，有關美國「非法」退出伊朗核子協議，他希望與俄羅斯進行更多會談。

路透社報導，美國總統川普上月表示，華盛頓決定退出他所稱的「可怕的單邊協議」，將再度對伊朗施加經濟制裁。

羅哈尼在青島舉辦的上海合作組織（SCO）峰會上表示，俄羅斯在履行核協議方面一直扮演「重要和建設性」角色。上海合作組織是中國和俄羅斯主導的安全組織。