塔利班同意 與阿富汗政府軍停火3天

2018-06-09 18:23 中央社 喀布爾9日綜合外電報導



阿富汗民兵組織塔利班今天宣布，與阿富汗政府軍停火3天，這是自美軍2001年攻入阿國以來，塔利班首次宣布停火，將使飽經戰火蹂躪的阿國人民稍鬆口氣。

法新社報導，但塔利班警告，此次開齋節頭3天的停火對象不包括「外國占領軍」，他們會持續以外軍為攻擊目標。開齋節代表齋戒月結束。

2天前，阿富汗政府令人意外地宣布，對塔利班的作戰行動停火一週。

儘管天數有限，但這是近17年衝突中，塔利班首次宣布停火。

塔利班在傳給記者的訊息中說：「所有聖戰士都接獲命令，在開齋節頭3天停止對政府軍的攻擊行動。」

但訊息也說：「聖戰士若遭攻擊，仍然會強力抵抗」。