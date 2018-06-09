莫迪政府剿共有成 印度毛派影響力大降

2018-06-09 18:14 中央社 新德里9日專電



印度政府剿共有成，印度內政部長辛赫（Rajnath Singh）昨天表示，毛派極端主義在印度勢力大大減弱了，經過剿共，毛派游擊隊有影響力的地區已從135個降到90個，他們正輸掉戰爭。

綜合「印度快報」（Indian Express）等印度媒體今天報導，印度內政部長辛赫昨天在克什米爾被媒體問到普恩（Pune）警方查獲毛派武裝份子策劃暗殺總理的信函時，談到印度政府剿共成果。

辛赫指出，政府一直認真處理總理的安全問題，但毛派游擊隊正在輸掉戰爭，這場對毛派的戰爭即將結束。

他說，毛派極端主義過去在印度135個地區或縣市有影響力，但現在已經降到90個，尤其在過去毛派影響力最大的印度東北各省。

辛赫表示，毛派極端主義的影響力正在結束，在東北部結束。只要調查一下，會發現毛派極端主義的影響力已下降85% 。

印度由於貧富差距大，農人往往因雨季雨量不足、收成不佳而被迫欠下大筆債務無力償還，因而營造共產黨可以活動的土壤，讓以毛澤東思想為圭臬的印度毛派游擊隊在國大黨執政時期，於印度建立「紅色走廊」，一度影響印度40%的國土。

莫迪成功的剿共行動，可望成為2019年大選中的政績和資本，辛赫趁著在克什米爾訪問談到恐怖主義等問題時，為莫迪政府剿共的成績大力宣傳。