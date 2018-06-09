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華郵：中駭客竊得美水下作戰機敏資料

2018-06-09 04:47中央社 華盛頓8日綜合外電報導

「華盛頓郵報」今天引述不具名官員披露，中國政府的駭客今年初侵入美國海軍一間合約商的電腦，竊得大量高度敏感的水下作戰資料，包括用於美國潛艦的超音速反艦飛彈計畫。

官員以全案仍在調查為由而不願具名。他告訴華郵，這起駭客入侵是發生於今年1月及2月。駭客鎖定一間為美國海軍水下作戰中心（Naval Undersea WarfareCenter）工作的合約商，不過官員未透露合約商名字。

據官員透露，遭竊的超音速反艦飛彈計畫，是要在2020年之前研發出一款供美軍潛艦用的飛彈。

駭客竊取約614GB的資料中，與一個名為「海龍」（Sea Dragon）的計畫有密切關聯，此外還包括信號與感測數據、與加密系統有關的潛艦無線電室資訊，以及美軍潛艦研發單位的電戰資料。

官員表示，美國海軍正由聯邦調查局（FBI）協助下，調查這起駭客入侵案。全案涉及上百件機械與軟體系統細節外洩。

華郵指出，「海龍計畫」是五角大廈一個特別辦公室2012年所提出，主要是把現有的美國軍用技術做新的應用，不過五角大廈對海龍計畫透露的訊息很少，僅表示是藉「整合既有武器系統到現有海軍平台」，達到破壞性的攻擊能力。

自2015年底以來，五角大廈為海龍計畫已提出及使用超過3億美元，預計今年9月前計畫要展開水下測試。

據先前一些為五角大廈準備的有關資料顯示，中國在過去幾年已取得F-35匿蹤戰機、先進的愛國者三型（PAC-3）及攔截彈道飛彈的終端高空防衛系統（THAAD）等的設計資料。

駭客彈道飛彈潛艦

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