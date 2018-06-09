瓜國火山爆發至少109死 溝通不良延誤疏散

2018-06-09 02:15 中央社 瓜地馬拉市7日綜合外電報導



瓜地馬拉火峰火山3日出現40年來最嚴重爆發，截至目前已確認109人死亡。官員坦承，救難當局和火山學家間溝通不良，導致延誤疏散。當局也已通知航管單位注意飛航安全。

路透社報導，火峰火山（Fuego volcano）噴發灼熱氣體和火山灰滾滾而下，落在廣大區域，火山還噴出快速流動的致命火山碎屑流，橫掃鄰近城鎮。

瓜地馬拉鑑識科學研究所（Inacif）今天稍早指出，死亡人數逐漸攀升，目前已達到109人。搜救團隊曾在遭火山灰和火山熔岩覆蓋的大片遭破壞地景積極尋找倖存者和罹難者。當局表示，搜救工作今天暫停，因環境對救難人員而言太危險。

當局還說，瓜地馬拉緊急事務處理署（CONRED）和火山學家間的溝通不良，導致鄰近地區延誤疏散。

此外，由於有毒火山塵暴衝下山坡的跡象遭雲雨遮擋，阻礙目視觀測，導致災情加重。

幾乎所有罹難者都是位在較低層山坡種植咖啡的貧窮村莊，這些山坡地如今部分已遭掩埋。

除了視線不良導致村民自身延誤逃難，瓜國有關單位首長昨天坦言，救難當局未能了解這場火山爆發的嚴重性，未快速調升至強制疏散警戒層級。因此當危險的火山碎屑流出現後數小時，民眾還待在家中。

瓜地馬拉反對黨已要求起訴相關人員以及官員下台。瓜國檢方今天表示，他們將調查當局處理這起災難時，是否遵守標準程序進行通報，並做出適當決策。