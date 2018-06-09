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畢卡索好友兼戰爭攝影家鄧肯辭世 享壽102歲

2018-06-09 02:16中央社 法國尼斯8日綜合外電報導

美國攝影家鄧肯昨天在法國辭世，享壽102歲。他因拍攝殘酷的戰爭照片而享譽全球，也為藝術大師畢卡索拍過一些最知名的照片。

法新社報導，鄧肯（David Douglas Duncan）自1960年代起就一直住在法國蔚藍海岸（French Riviera），在坎城（Cannes）郊外的卡斯特拉哈斯（Castellaras）擁有一棟房子。

法國昂蒂布（Antibes）畢卡索博物館館長安德拉爾（Jean-Louis Andral）表示，鄧肯住進法國南部格拉斯鎮（Grasse）一家醫院，「他因肺炎引起的併發症過世，至親環侍在側」。

鄧肯在1996年將所有檔案捐贈給德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）。校方指出，鄧肯在1930年代以自由工作者身分展開職業生涯，往來於南、北美洲各地。

他在二次大戰期間加入陸戰隊作戰。韓戰期間，他首度接獲「生活」（Life）雜誌指派攝影任務，此後就以軍人為重點，為這家雜誌拍照。

這段經歷影響他接下來的生涯。

他為1951年出版的攝影集《這是戰爭》（This isWar，暫譯）撰寫序文時指出：「要了解他們（照片主角）的故事，就須仔細觀賞每一頁的照片，就像你會閱讀小說的每頁內文。」

鄧肯也和畢卡索（Pablo Ruiz Picasso）熟識，獲得罕有的機會，在這位西班牙藝術大師的住處和工作室拍下他輕鬆愛玩的一面；其中最具代表性的照片之一就是畢卡索在自家廚房把一條魚吃得乾乾淨淨，只剩骨頭。

安德拉爾表示：「他（鄧肯）在1956年遇見畢卡索，就一直維持莫逆之交，直到1973年後者去世；鄧肯和畢卡索遺孀賈桂琳（Jacqueline）、女兒凱薩琳（Catherine）也成為好友。」

不過讓鄧肯成名的是戰爭照片作品，自然未經加工的肖像捕捉到韓戰和越戰士兵的悲慘命運。

畢卡索法國越戰

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