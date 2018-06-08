親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會倒數
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

加拿大安大略省選舉 進步保守黨大勝

2018-06-08 23:34中央社 多倫多8日專電

加拿大人口最多的安大略省昨天舉行選舉，省民思變下，進步保守黨大勝，一舉拿下過半數76席，將組成政府。連續執政15年的自由黨慘敗，只剩7席。

帶領安省進步保守黨強渡關山的黨魁道格．福特（Doug Ford) ，是多倫多已故前市長羅伯．福特（RobFord）的弟弟，今年3月才在黨內的激烈競爭中贏得黨魁職務。安省大選揭曉後，不少人直稱：「福特王國」（Ford Nation）再現。

昨晚9時開票，不到20分鐘，加拿大國家廣播公司（CBC）發布新聞表示進步保守黨大勝、篤定組成多數政府。顯示安省選民對自由黨長期執政政績不滿，轉而期盼道格．福特帶領進步保守黨，「改變」安省未來。

在選前，自由黨省長溫恩（Kathleen Wynne）眼見選情極度不利，破天荒地承認自由黨將敗，呼籲支持者力保仍有機會當選的省議員。大選結果揭曉後，溫恩僥倖保住省議員席位，但隨即宣布請辭黨魁。

加拿大廣播公司報導，進步保守黨獲得40.6%選票，贏得76席，超過過半數所需的63席；選前民調支持度一直與進步保守黨並駕齊驅的新民主黨，獲得33.7%選票，拿下40席，成為安省最大反對黨；自由黨獲得19.3%選票，7席；綠黨贏得1席。

保守黨福特加拿大

相關新聞

土耳其砲轟 奧地利反伊斯蘭

2018-06-08 22:03

掃蕩政治伊斯蘭 奧地利有意驅逐60名伊瑪目

2018-06-08 21:59

蒲亭訪北京會習近平 雙方強調擴大合作

2018-06-08 21:20

越南傳示威遊行 辦事處籲台商提高警惕

2018-06-08 19:02

人口走私車在希臘車禍 6死4重傷

2018-06-08 19:02

南韓遊客跌落澳洲山谷 受困6天奇蹟獲救

2018-06-08 19:01

人權組織：敘利亞西北部遭空襲 至少38人喪命

2018-06-08 18:56

美駐中人員出現莫名症狀 警戒範圍擴至全中國

2018-06-08 18:54

中、日同意開通安全「熱線」 顯示雙方關係持續回暖

2018-06-08 18:34

德國4月出口下滑 進口連跌三個月後反彈

2018-06-08 16:42

俄新社：莫斯科和華府討論川蒲會可能性

2018-06-08 15:51

日航、全日空在請願下撤除中國台灣 發起人：台灣是台灣人民的

2018-06-08 15:41

文在寅將出訪俄國 與蒲亭會面

2018-06-08 15:22

普亭揶揄：歐洲過於順從川普 「自食惡果」

2018-06-08 14:30

奇！ 十餘隻企鵝陳屍垃圾桶 澳洲政府追查

2018-06-08 13:06

影／普亭年度問答秀登場 今年又說了哪些妙語？

2018-06-08 13:01

日本與中國 啟動海空聯絡機制

2018-06-08 11:09

都是超音速飛彈 美製航速慘輸 只能當全球小三

2018-06-08 10:00

震驚王室 荷蘭王后33歲么妹自殺身亡

2018-06-08 09:55

配合限制電商訂價調查 華碩在內業者遭歐盟罰款料銳減

2018-06-08 09:02

中日海空連絡機制今啟動 功效不被看好

2018-06-08 05:22

正門遭車輛衝撞 美駐韓使館驚魂

2018-06-07 23:44

魔音再襲 美撤離數名駐廣州人員

2018-06-07 23:42

菲律賓最美 宿霧機場新航站7月啟用

2018-06-07 22:46

衛星影像顯示 北韓拆除重要飛彈試射台

2018-06-07 22:41

日本「紀州唐璜」猝死前3周愛犬暴斃 案情似不單純

2018-06-07 22:34

比利時安樂死15年 反對者憂破壞互助價值

2018-06-07 22:27

瑞士主動安樂死為非法 病人需自行注射

2018-06-07 22:23

上合組織峰會即將登場 陸擬加大反恐力度

2018-06-07 22:20

駐英處仲夏夜演奏會 天黑黑三重奏博喝采

2018-06-07 21:57

據報日相安倍9月赴俄 將設法與金正恩會談

2018-06-07 21:54

南非冷血斧頭殺手 砍死父母兄判3個無期徒刑

2018-06-07 21:36

南韓官員駕車撞美使館大門 尋求政治庇護

2018-06-07 21:27

吉隆坡哲學茶席 耿一偉分享策展哲學

2018-06-07 21:23

菲律賓新聞記者遭槍殺 杜特蒂就任以來第11人

2018-06-07 20:52
看更多

熱門文章

毒舌派名廚安東尼波登自殺身亡 曾訪台尋小吃

2018-06-08 19:57

日航、全日空在請願下撤除中國台灣 發起人：台灣是台灣人民的

2018-06-08 15:41

都是超音速飛彈 美製航速慘輸 只能當全球小三

2018-06-08 10:00

NASA火星機器人 找到史上最強力生命證據

2018-06-08 10:19

震驚王室 荷蘭王后33歲么妹自殺身亡

2018-06-08 09:55

騎士摔倒遭大貨車輾頭竟沒事 他的安全帽成話題

2018-06-08 17:16

陸資大量湧入斯里蘭卡 英媒：儼然在「曲線殖民」

2018-06-08 18:02

中興案開惡例 但美國找到中國軟肋

2018-06-08 10:56

日本下架違法民宿 Airbnb祭出近3億台幣補償基金

2018-06-08 20:42

傳裸照又強吻 女師向17歲男學生求歡被捕

2018-06-08 14:10

蘋果新iPhone 傳大砍供應商20%訂單

2018-06-08 16:40

柏南克：美國經濟再兩年恐面臨「大笨狼」的下場

2018-06-08 10:18

【重磅快評】先壓低預期？川普鋪哏製造川金會驚艷

2018-06-08 11:24

影／荷蘭女鬧事 警察粗暴「當男生痛毆」惹議

2018-06-08 14:34

為什麼川金會要在新加坡舉辦？ 因為這6個原因

2018-06-08 18:15

早兩天到！韓聯社：金正恩將於6月10日抵達新加坡

2018-06-08 18:18

影／幾勞亞火山熔岩入海造陸 夏威夷大島變更大

2018-06-08 18:16

美駐中人員出現莫名症狀 警戒範圍擴至全中國

2018-06-08 18:54

名廚安東尼波登自殺身亡 網路一片哀傷震驚

2018-06-08 21:57

美國會議員想推翻中興和解協議 徹查谷歌和華為的合作

2018-06-08 09:40

柏南奇：財政刺激消退 美經濟2020恐墜崖

2018-06-08 18:13

看看日本／「熟齡離婚」 你有本錢嗎？

2018-06-08 11:46

州警攔檢 攔到27年前接生他的退休警察

2018-06-08 12:18

奇！ 十餘隻企鵝陳屍垃圾桶 澳洲政府追查

2018-06-08 13:06

越南傳示威遊行 辦事處籲台商提高警惕

2018-06-08 19:02

影／無人機代替模特兒走秀？ 網友：見鬼了

2018-06-08 15:14

配合限制電商訂價調查 華碩在內業者遭歐盟罰款料銳減

2018-06-08 09:02

川普律師稱AV女優說話「不可信」 色情片業者齊聲砲轟

2018-06-08 10:57

川普稱若「川金會」順利 不排除未來邀金正恩訪白宮

2018-06-08 03:46

韓國女郎跌落澳洲山谷 失蹤六天奇蹟生還

2018-06-08 12:06

影／探索火星生命大突破 NASA發現有機分子與甲烷周期

2018-06-08 12:26

加州外海小紅蟹成群 海床被染一片紅

2018-06-08 15:17

H&M、GAP爆血汗工廠 亞洲女工遭虐打性侵

2018-06-08 13:04

海軍強國？ 美83%初級軍官航海技術不及格

2018-06-08 12:07

特斯拉致命事故調查 撞車前已警告駕駛人手握方向盤

2018-06-08 09:33

川普：美國重新受到尊重？專家打臉：荒謬

2018-06-08 21:22

星巴克在美展店太快 自相殘殺傷業績

2018-06-08 09:14

川普律師語出爭議：暴風女不可信 因她拍A片

2018-06-08 09:17

影／小狗自信爆棚挑戰大鱷魚 留下最後身影

2018-06-08 18:06

看看日本／經濟不景氣 3高族out 斜槓族in

2018-06-08 11:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top