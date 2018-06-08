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掃蕩政治伊斯蘭 奧地利有意驅逐60名伊瑪目

2018-06-08 21:59中央社 維也納8日綜合外電報導

奧地利內政部長基克（Herbert Kickl）今天表示，多達60名接受土耳其資助的伊瑪目和眷屬可能會遭驅逐出境，這是奧地利掃蕩「政治伊斯蘭」（political Islam）行動的一環。

法新社報導，隸屬極右派自由黨（FPOe）的基克表示：「可能受到前述措施影響的人員範圍，亦即我們正在談論的對象，包含約60名伊瑪目」。自由黨是奧地利執政聯盟中的次要政黨。

他在維也納召開記者會時表示，共有150人可能會失去奧地利居留權。

當局還打算關閉7座清真寺。奧地利4月傳出一群兒童在土耳其所支持的清真寺模仿一次大戰加利波里（Gallipoli）之役戰死狀況的影像，宗教事務主管機關隨即展開調查。

來自中間偏右執政黨人民黨（People's Party）的總理庫爾茨（Sebastian Kurz）表示：「我國不容許平行社會、政治伊斯蘭和激進化立足。」

基克表示，在數起個案中，當局正在辦理驅逐伊瑪目的手續。這些伊瑪目和土耳其伊斯蘭文化協會（Turkish Islamic Cultural Association）有往來。

基克還表示，奧地利政府懷疑，這些伊瑪目違反宗教神職人員不得接受外國資助的禁令。土耳其伊斯蘭文化協會隸屬於土耳其宗教事務局（Diyanet）。

奧地利內政部長基克（Herbert Kickl）。 歐新社
奧地利內政部長基克（Herbert Kickl）。 歐新社
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奧地利土耳其伊斯蘭

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