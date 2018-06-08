震驚王室 荷蘭王后33歲么妹自殺身亡

2018-06-08 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



荷蘭王后麥西瑪（Maxima Zorreguieta）么妹伊內絲（Inés Zorreguieta）在阿根廷布宜諾斯艾利斯公寓內自殺身亡，終年33歲。

英國衛報報導，荷蘭國王和王后已飛往阿根廷參加喪禮；王后也取消近期所有公開行程，包括拉脫維亞、愛沙尼亞與立陶宛的訪問，國王威廉亞歷山大（Willem-Alexander）將會獨自出訪。

伊內絲曾任聯合國駐巴拿馬研究員、阿根廷總統辦公師社會政策心理師，同時她也是一名才華洋溢的吉他手。

根據阿根廷和荷蘭媒體報導，伊內絲死因是自殺。荷蘭廣播聯盟（NOS）報導則提到，伊內絲為精神疾病所苦，正在接受治療。

來自阿根廷麥西瑪和伊內絲姐妹情深，伊內絲曾在2002年麥西瑪與國王威廉亞歷山大的王室婚禮上擔任伴娘；另外，伊內絲也是王后最小女兒艾莉安娜公主（Princess Ariane）的教母。

荷蘭王室發言人表示，47歲的王后對么妹離世感到「十分震驚，也十分哀傷」。

姐妹倆的父親霍赫．佐里奎塔（Jorge Horacio Zorreguieta）在阿根廷軍政府時期曾任農業部長，去年在布宜諾斯艾利斯罹癌去世，享壽89歲。

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