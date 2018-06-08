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震驚王室 荷蘭王后33歲么妹自殺身亡

2018-06-08 09:55聯合報 記者許祖菱╱即時報導

荷蘭王后麥西瑪（Maxima Zorreguieta）么妹伊內絲（Inés Zorreguieta）在阿根廷布宜諾斯艾利斯公寓內自殺身亡，終年33歲。

英國衛報報導，荷蘭國王和王后已飛往阿根廷參加喪禮；王后也取消近期所有公開行程，包括拉脫維亞、愛沙尼亞與立陶宛的訪問，國王威廉亞歷山大（Willem-Alexander）將會獨自出訪。

伊內絲曾任聯合國駐巴拿馬研究員、阿根廷總統辦公師社會政策心理師，同時她也是一名才華洋溢的吉他手。

根據阿根廷和荷蘭媒體報導，伊內絲死因是自殺。荷蘭廣播聯盟（NOS）報導則提到，伊內絲為精神疾病所苦，正在接受治療。

來自阿根廷麥西瑪和伊內絲姐妹情深，伊內絲曾在2002年麥西瑪與國王威廉亞歷山大的王室婚禮上擔任伴娘；另外，伊內絲也是王后最小女兒艾莉安娜公主（Princess Ariane）的教母。

荷蘭王室發言人表示，47歲的王后對么妹離世感到「十分震驚，也十分哀傷」。

姐妹倆的父親霍赫．佐里奎塔（Jorge Horacio Zorreguieta）在阿根廷軍政府時期曾任農業部長，去年在布宜諾斯艾利斯罹癌去世，享壽89歲。 

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

荷蘭王后麥西瑪么妹伊內絲在阿根廷布宜諾斯艾利斯公寓內自殺身亡，終年33歲。歐新社
荷蘭王后麥西瑪么妹伊內絲在阿根廷布宜諾斯艾利斯公寓內自殺身亡，終年33歲。歐新社
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阿根廷荷蘭王室

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