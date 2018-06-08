親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會倒數
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

雙颱目前無直接影響…今高溫36度 下午雷陣雨要注意

中日海空連絡機制今啟動 功效不被看好

2018-06-08 05:22聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

為了避免海、空偶發衝突，日中兩國上月達成「海空連絡機制」協議，今天正式啟動。不過，許多協調工作尚未完成，能不能發揮溝通的效果，仍充滿考驗。

中日兩國政府協商海空連絡機制10年，上個月中共總理李克強上任後首度的訪問日本時，兩國領袖會談時達成協議。

海空連絡機制是當日本自衛隊與中國解放軍的艦船、飛機相遇時，以國際基準為基礎進行連絡，以及為因應緊急事態發生，雙方防衛當局之間設置熱線等。

問題是，關鍵的防衛當局間熱線機制的框架雖談完，但具體內容與運作細節還在溝通中，日本媒體也對能否發揮效果打上問號。

解放軍自衛隊李克強

相關新聞

菲律賓新聞記者遭槍殺 杜特蒂就任以來第11人

2018-06-07 20:52

比利時安樂死15年 反對者憂破壞互助價值

2018-06-07 22:27

南韓官員駕車撞美使館大門 尋求政治庇護

2018-06-07 21:27

正門遭車輛衝撞 美駐韓使館驚魂

2018-06-07 23:44

魔音再襲 美撤離數名駐廣州人員

2018-06-07 23:42

用戶上傳內容侵權 奧地利判YouTube也需負責

2018-06-07 22:58

菲律賓最美 宿霧機場新航站7月啟用

2018-06-07 22:46

衛星影像顯示 北韓拆除重要飛彈試射台

2018-06-07 22:41

日本「紀州唐璜」猝死前3周愛犬暴斃 案情似不單純

2018-06-07 22:34

瑞士主動安樂死為非法 病人需自行注射

2018-06-07 22:23

上合組織峰會即將登場 陸擬加大反恐力度

2018-06-07 22:20

駐英處仲夏夜演奏會 天黑黑三重奏博喝采

2018-06-07 21:57

據報日相安倍9月赴俄 將設法與金正恩會談

2018-06-07 21:54

南非冷血斧頭殺手 砍死父母兄判3個無期徒刑

2018-06-07 21:36

吉隆坡哲學茶席 耿一偉分享策展哲學

2018-06-07 21:23

投資客搶和解商機 南韓非軍事區外地價翻倍

2018-06-07 20:15

美退出伊朗核子協議後 其餘簽署國照常舉行會議

2018-06-07 20:10

山寨版金正恩蓄勢待發 將參與假川金會

2018-06-07 19:32

普亭：喝伏特加、切香腸 習近平陪我過生日

2018-06-07 19:27

反對派來勢洶洶 土耳其大選艾爾段恐難保優勢

2018-06-07 19:27

慶祝開齋節 阿富汗宣布與塔利班暫時停火

2018-06-07 19:24

影／自已的殘局自己收！荷總理打翻咖啡 親自拖地板

2018-06-07 18:19

英媒：緬甸對基督徒 發動種族滅絕

2018-06-07 17:40

UN：塑膠污染 恐將淹沒地球

2018-06-07 17:26

俄新社：俄外長可能8月在新加坡會美國務卿

2018-06-07 16:49

幾勞亞火山激烈噴發 吞噬兩濱海住宅區

2018-06-07 16:30

美加強邊界管制 邊界逮捕人數卻居高不下

2018-06-07 15:17

中朝聖團車禍究責 北韓槍決4官員

2018-06-07 15:08

義西政治變革 學者：震撼歐盟

2018-06-07 14:39

QS世界大學排名出爐！前四名全由美國包辦

2018-06-07 14:06

日輕小說改編「辱華」 動畫喊卡 聲優不敢配音

2018-06-07 13:37

「太慘無法辨識...」瓜地馬拉火火山再噴，罹難增至99死

2018-06-07 11:52

去年全球外國直接投資大降四分之一 前景籠罩風險

2018-06-07 10:40

影／軍人變歌手 陸上自衛隊歌姬將發片

2018-06-07 10:08

「星馬高鐵」算總帳！新加坡的擴張願景成泡影？

2018-06-07 09:48

凱特絲蓓憂鬱纏身 過世前與夫分居近一年

2018-06-07 09:47

境外神秘怪聲損腦 美再撤兩駐中人員

2018-06-07 09:38

巴西近年暴力死亡人數 超過敘利亞戰事

2018-06-07 09:35

G7峰會前夕 加拿大法國齊聲挺多邊主義

2018-06-07 09:18
看更多

熱門文章

響尾蛇被斷頭後竟還咬人 他倒楣送醫狂打26劑血清

2018-06-07 14:22

庭院種馬鈴薯時挖到頭骨 妻冷回：不要擔心那是我前夫

2018-06-07 10:47

美商務部長羅斯：已和中興通訊達成協議

2018-06-07 20:26

日父母虐死五歲女童 「拜託原諒我」求饒筆記本內容曝光

2018-06-07 13:10

考試前被逼脫內衣安檢 女高中生穿雪紡崩潰被看光

2018-06-07 17:15

傻眼！ 搭飛機托運行李 拿回後箱子爛掉、一半東西都不見

2018-06-07 12:27

日本四千人斬富豪家中暴斃 嫩妻被爆曾拍過四部AV

2018-06-07 12:16

史上最多！全球最佳年輕大學 台灣11所上榜

2018-06-07 10:05

日專家估南海海溝大震損失 達台幣385兆

2018-06-07 21:43

日經：夏普完成整頓 接下來將在8K電視和AI做鴻海後盾

2018-06-07 07:36

兩國領導都他麻吉 羅德曼在川金會想打什麼球？

2018-06-07 08:00

QS世界大學排行台灣17所上榜 台大第72

2018-06-07 10:56

兒下課拍車窗 他嚇醒以為是搶匪開槍誤殺

2018-06-07 15:02

客人忘記三千萬中獎彩券 店員歸還不私吞

2018-06-07 13:50

新加坡唯一米其林三星餐廳 6月底關門！

2018-06-07 12:58

南韓官員駕車撞美使館大門 尋求政治庇護

2018-06-07 21:27

子為母寫訃聞 控訴她外遇離家 「沒有妳世界會更好」

2018-06-07 16:57

美參院版國防授權法 提出美軍應參與台灣漢光演習

2018-06-07 08:13

中興解禁 美開14億美元天價罰單和解

2018-06-07 23:30

日輕小說改編「辱華」 動畫喊卡 聲優不敢配音

2018-06-07 13:37

亞洲金融危機老手告訴你 這次新興市場賣壓為何不一樣

2018-06-07 10:30

阿根廷…土耳其 伊爾艾朗預警下一張骨牌是巴西

2018-06-07 08:11

美十年債 再次逼近3%大關

2018-06-07 13:02

英國夜店脫衣舞先驅 史春費羅77歲逝世

2018-06-07 23:48

QS世界大學排名出爐！前四名全由美國包辦

2018-06-07 14:06

影／超狂！休旅車避塞車竟倒車逆向下交流道

2018-06-07 12:22

誤認敲窗的是搶匪 南非父親失手槍殺兒子

2018-06-07 23:43

國際油價下跌 美庫存意外高；金銅價比降至今年最低

2018-06-07 08:22

主導川金談判的神祕人：中情局朝鮮任務主管安德魯金

2018-06-07 16:18

中美貿易戰緩和有進展 陸準備批准高通收購恩智浦

2018-06-07 21:51

凱特絲蓓憂鬱纏身 過世前與夫分居近一年

2018-06-07 09:47

英媒：緬甸對基督徒 發動種族滅絕

2018-06-07 17:40

影／發狂鱷魚拒捕 頭槌獵捕者再來一記「神龍擺尾」

2018-06-07 15:15

菲律賓新聞記者遭槍殺 杜特蒂就任以來第11人

2018-06-07 20:52

幾勞亞火山激烈噴發 吞噬兩濱海住宅區

2018-06-07 16:30

朱利安尼：川普強硬態度 逼北韓懇求恢復峰會

2018-06-07 10:36

法國巴黎銀行：美元走強 已告一段落

2018-06-07 21:28

美中針對中興通訊裁罰案 達成協議

2018-06-07 20:41

日本「紀州唐璜」猝死前3周愛犬暴斃 案情似不單純

2018-06-07 22:34

境外神秘怪聲損腦 美再撤兩駐中人員

2018-06-07 09:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top