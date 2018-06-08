中日海空連絡機制今啟動 功效不被看好

2018-06-08 05:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



為了避免海、空偶發衝突，日中兩國上月達成「海空連絡機制」協議，今天正式啟動。不過，許多協調工作尚未完成，能不能發揮溝通的效果，仍充滿考驗。

中日兩國政府協商海空連絡機制10年，上個月中共總理李克強上任後首度的訪問日本時，兩國領袖會談時達成協議。

海空連絡機制是當日本自衛隊與中國解放軍的艦船、飛機相遇時，以國際基準為基礎進行連絡，以及為因應緊急事態發生，雙方防衛當局之間設置熱線等。

問題是，關鍵的防衛當局間熱線機制的框架雖談完，但具體內容與運作細節還在溝通中，日本媒體也對能否發揮效果打上問號。