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都是超音速飛彈 美製航速慘輸 只能當全球小三

都是超音速飛彈 美製航速慘輸 只能當全球小三

2018-06-08 10:00聯合報 編譯莊蕙嘉／報導

中國大陸去年12月試射「東風-17」超音速飛彈。 （取自YouTube）
中國大陸去年12月試射「東風-17」超音速飛彈。 （取自YouTube）
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斥資276億 追不到中俄車尾燈

美國國防部與洛克希德馬丁合作，要開發超音速飛彈，速度可達音速的五倍以上。這項名為「超音速常規打擊武器」（HCSW）計畫的經費高達9億2800萬美元（約台幣276億元），因為美國在超音速飛彈的開發已落後中國大陸和俄羅斯，不惜斥資追趕。

這項新的飛彈計畫，將研發具超音速、常規性、空中發射及戰區外攻擊武器，不但能從空中戰機、海面船艦及潛水艇發射，且能在空中改變行進方向，以閃避飛彈防衛系統。目前的傳統彈道飛彈速度已達每秒340公尺的音速等級，但超音速飛彈的速度可達每秒1715公尺，是傳統飛彈的5倍以上。

比起一般飛彈，超音速飛彈的彈道與現今系統的預測不同，因此更難偵測與攔截。此外，超音速飛彈也能攜帶核子彈頭，足以製造洲際的毀滅性攻擊。

在研發第一階段，洛克希德馬丁將完成系統需求，接著是設計、飛行測試、初始製造及部署等。該公司表示，計畫將在阿拉巴馬州的亨茨維爾、賓州的福吉谷及佛州的奧蘭多等地進行。此外，科羅拉多的丹佛市和加州的桑尼維爾專家也會參與。

洛克希德馬丁的空軍戰略計畫副總裁史奈德表示：「我們的目標是快速研發HCSW並加入戰鬥任務，簽訂合約是達成目標的第一步。」

美國波音公司也曾研發超音速無人機「X-51A乘波者」，圖為藝術家所繪的X-51A...
美國波音公司也曾研發超音速無人機「X-51A乘波者」，圖為藝術家所繪的X-51A想像圖。 （路透）
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陸早試射成功 2020可實戰

美國國防部急於推動這項可突破飛彈防禦系統的高機動性武器，高級官員多次警告，中國大陸和俄羅斯在超音速飛彈的開發突飛猛進，已經超越美國。去年年底，大陸兩度試射「東風-17」超音速飛彈，搭載滑翔飛行器（HGV），速度是音速的10倍，將於2020年具備實戰能力。

俄羅斯軍工業高層人士透露，俄製超音速導彈RS-26「先鋒」(avangard)已開始量產。軍事專家指出，先鋒導彈在大氣層內的飛行速度高達20馬赫，這讓美國反導系統完全來不及反應，堪稱可以突破世界上任何防空系統。

普丁曾在公開演說中指出，透過20倍音速的高速飛行，先鋒導彈能夠躲避間諜衛星的追蹤，還有敵方的反制手段。他形容這款導彈可以說是「快如流星」。據《今日俄羅斯》通訊社報導，這款導彈還載有滑翔裝置，除高速飛行外，能對目標實施精確打擊也是它的特色之一。

國防部研究及工程次長格瑞芬（Mike Griffin）指出，中國大陸「已建立相當成熟的系統，使超音速飛彈可從數千公里之外發動攻擊。」另外，俄羅斯總統普亭也在今年3月的國情咨文演說中，宣布開發出「先鋒」（Avangard）超音速飛彈。

俄羅斯也正研發「先鋒」超音速飛彈。 （美聯社）
俄羅斯也正研發「先鋒」超音速飛彈。 （美聯社）
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防患未然 美發展超音速飛彈防衛系統

要對付超音速飛彈，目前有兩種武器：搭載「超音速燃燒衝壓引擎」（scramjet）的飛機，以及「助推滑翔」（boost glide）武器。

國防部轄下的飛彈防衛局（MDA）任務部門主任潘內特說：「超音速飛彈恐和美國的偵測及飛彈攔截系統能力形成落差。」該局要求1億2000萬美元（約台幣35億6600萬元）預算，以開發防衛超音速飛彈的武器。

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