菲律賓最美 宿霧機場新航站7月啟用

2018-06-07 22:46 中央社 馬尼拉7日專電



菲律賓總統杜特蒂今天為號稱全球第一座「度假村式」航站的「馬克坦-宿霧國際機場」新航站主持啟用典禮，希望新航站可以促進菲國中部地區的旅遊業發展。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）下午為馬克坦-宿霧國際機場（Mactan–Cebu International Airport）2號航站主持啟用典禮，同時在觀光部長、外交部長、交通部長及地方官員的陪同下，巡視新航站。

馬克坦-宿霧國際機場位於大宿霧地區的拉撲拉撲市（Lapu-lapu），馬拉坎南宮廣播暨電視機構（RTVM）在臉書（Facebook）專頁上傳啟用典禮的影片。

杜特蒂在致詞時說：「這是本國目前最漂亮的機場，我對此感到驕傲。」

根據RTVM專頁介紹，這座航站是由香港及菲國的設計師共同構思，由一家菲律賓印度財團所建，面積6萬5500平方公尺，把馬克坦-宿霧國際機場每年乘客吞吐能力，從450萬人次增加到1250萬人次。

新航站以弧型木質屋頂為特色，頂端為多層玻璃，陽光直接可以穿透至大廳，竹籐織成的蓆片點綴於四周，地板磁磚則仿沙灘質感，並嵌有宿霧出產的貝殼，整體給人南洋度假村的感覺，號稱是全球首座度假村式航站。

杜特蒂說，新航站不但擺飾著宿霧地區藝術家的作品，也安裝最先進的航空設備，以確保乘客安全。

他還開玩笑地說：「我沒有想到會蓋得這麼漂亮，我都有點嫉妒了，我在納卯市當市長那麼多年，也希望能替納卯市蓋一座這樣的機場。」

新航站是杜特蒂政府「建設、建設、再建設」計畫的一部分，2015年6月動工，目標在疏解馬克坦-宿霧國際機場的壅塞，也希望能吸引更多觀光客到宿霧遊玩，預定7月1日正式營運，服務國際航線。

機場原來的1號航站，將轉為國內航線專用。