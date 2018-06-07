衛星影像顯示 北韓拆除重要飛彈試射台

2018-06-07 22:41 中央社 巴爾的摩6日綜合外電報導



商業衛星5月19日拍到的影像顯示，北韓已拆除龜城（Kusong）以北的重要飛彈試射台。不過目前還無法確定北韓只是暫停這部分飛彈研發計畫，還是未來會興建其他類似設施。

美國約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）的「北緯38度」網站指出，被拆除的飛彈試射台，是北韓唯一為外界所知的陸基筒式發射彈道飛彈測試設施，在北韓研發「北極星二號（Pukguksong-2）」和後續型號的固體推進中程彈道飛彈過程中扮演極重要角色。

此外，這處設施可能也用於測試北韓在2017年4月閱兵遊行中所展示的洲際彈道飛彈（ICBM）等更大型的筒式發射彈道飛彈。

筒式發射彈道飛彈對北韓的戰略部隊非常重要，因為能以更安全的方式將飛彈運往更遠的地區，同時也可讓飛彈系統免於環境條件的影響，並縮短發射準備時間。北韓部隊可能因此可以精簡維修的必要裝備，取得更大的戰略彈性，並提升戰時存活能力。

報導指出，在北韓去年2月首度試射北極星二號飛彈的前2天，商業衛星首次拍到北韓使用這處測試場進行這款飛彈的測試、研發和人員訓練。北韓領導人金正恩今年4月宣布片面暫停彈道飛彈與核子測試後，5月19日的衛星影像顯示，北韓已移除測試場的發射座台，周遭的支援基礎設施也大多被夷平。