據報日相安倍9月赴俄 將設法與金正恩會談

2018-06-07 21:54 中央社 台北7日電



日本新聞網報導，俄羅斯總統蒲亭計劃9月間在遠東海參威舉行「東部經濟論壇」，據悉將邀請北韓領導人金正恩出席。日本首相安倍晉三也打算赴會，並期望屆時與金正恩舉行高峰會談。

俄羅斯國會下院第一副主席梅尼可夫（IvanMelnikov）4日在北韓訪問時，向金正恩遞交了蒲亭的邀請函。

俄國克里姆林宮發言人說：「東部經濟論壇將成為金正恩訪問俄羅斯的機會之一。」

安倍晉三計劃出席這一次論壇，並將設法與金正恩會面。如果得以實現，將是10多年來，日本與北韓領導人的首次會談。