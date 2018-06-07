投資客搶和解商機 南韓非軍事區外地價翻倍

2018-06-07 20:15 中央社 南韓汶山7日綜合外電報導



隨著南北韓關係暖化，美國和北韓領導人也即將會面，令人期待誕生持久的和平協議，一些投資客已大膽搶購南韓靠近非軍事區的土地，使這片埋藏大量地雷的蠻荒地區地價翻倍。

「華爾街日報」報導，房仲業者表示，投資客看中坡州（Paju）附近一塊塊小片農地。坡州位在戒備森嚴的南北韓非軍事區 （DMZ）南方界限之外5至20公里的平民管制區（CCZ）內。

南韓這側的平民管制區是片面積528平方英里（約13萬6800公頃）的條狀區域，由瞭望台、坦克障礙物和有刺鐵絲網圍起，區內人口稀疏，且保全格外嚴格，出入都由南韓軍方控制。

毗鄰平民管制區的汶山（Munsan）鎮一名房仲業者金允植（Kim Yoon-sik，音譯）表示，管制區內農地要價2月時僅每平方英尺（0.028坪）約2美元（約新台幣60元），到了5月南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩召開歷史性高峰會後，已漲上5.25美元。

此外，南韓往北的最後一個火車站都羅山（Dorasan）附近，地價更達到每平方英尺接近13美元（約新台幣386元）。他說：「布滿地雷的土地價格翻倍，有點漲過頭了。」

根據南韓清除地雷研究所（Korea Institute ofClearing Landmines）提供的數據，平民管制區埋藏多達80萬枚地雷。